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17 декабря, 07:30

При пожаре в жилом доме в Балашихе погибло два человека

<p>Последствия пожара в Балашихе. Обложка © ГУ МЧС России по Московской области</p>

Последствия пожара в Балашихе. Обложка © ГУ МЧС России по Московской области

В субботу утром в подмосковной Балашихе произошёл пожар в жилом доме. В результате инцидента погибло два человека, об этом сообщило агентство "Москва".

"17 декабря 2022 года в 6:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Балашиха, ул. Комсомольская, д. 8", — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

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Там также добавили, что возгорание потушили примерно за один час. В его ликвидации участвовало 28 человек. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электроприборов.

Ранее Лайф сообщал о том, что при пожаре на технологической установке промышленной площадки Ангарской нефтехимической компании погибло два человека.

Илья Суриков

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