При пожаре в жилом доме в Балашихе погибло два человека

В субботу утром в подмосковной Балашихе произошёл пожар в жилом доме. В результате инцидента погибло два человека, об этом сообщило агентство "Москва".

"17 декабря 2022 года в 6:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Балашиха, ул. Комсомольская, д. 8", — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Там также добавили, что возгорание потушили примерно за один час. В его ликвидации участвовало 28 человек. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электроприборов.