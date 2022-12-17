При пожаре в жилом доме в Балашихе погибло два человека
Последствия пожара в Балашихе. Обложка © ГУ МЧС России по Московской области
В субботу утром в подмосковной Балашихе произошёл пожар в жилом доме. В результате инцидента погибло два человека, об этом сообщило агентство "Москва".
"17 декабря 2022 года в 6:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Балашиха, ул. Комсомольская, д. 8", — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
Там также добавили, что возгорание потушили примерно за один час. В его ликвидации участвовало 28 человек. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электроприборов.
Ранее Лайф сообщал о том, что при пожаре на технологической установке промышленной площадки Ангарской нефтехимической компании погибло два человека.