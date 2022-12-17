Директор Бориса Моисеева объявил о выпуске неизданных хитов артиста

В настоящий момент готовятся к выпуску неизданные песни Бориса Моисеева, которые он записывал в разные годы. Об этом рассказал его директор и товарищ Сергей Горох в беседе с kp.ru.

"Творческое наследие огромное. И мы готовим ряд новых релизов, в том числе ранее неизданные песни. Среди которых будут и сенсационные дуэты. Это большая работа. И в этих произведениях Борис остаётся с нами", — сказал он.

По словам Гороха, Моисеев всегда был востребованным артистом. На всех его концертах были аншлаги, а певца любили и за рубежом. После смерти исполнителя спрос на его творчество стал очень большим, поэтому команда ведёт работу с музыкальными лейблами по распространению ранее изданных альбомов и готовит к релизу новые синглы. Так, в ноябре был выпущен последний студийный альбом "Я не могу тебя терять", который может стать самым продаваемым диском 2022 года. А в 2024 году планируется большое шоу к 70-летию Бориса Моисеева.

"Многие его (Моисеева. — прим. Лайфа) друзья сами вышли с такой инициативой. И начнём этот проект с его малой Родины — Беларуси, на "Славянском базаре". А осенью 2024-го надеюсь сделать шоу в Москве", — рассказал Горох.