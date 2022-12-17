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17 декабря, 08:00

Директор Бориса Моисеева объявил о выпуске неизданных хитов артиста

В настоящий момент готовятся к выпуску неизданные песни Бориса Моисеева, которые он записывал в разные годы. Об этом рассказал его директор и товарищ Сергей Горох в беседе с kp.ru.

"Творческое наследие огромное. И мы готовим ряд новых релизов, в том числе ранее неизданные песни. Среди которых будут и сенсационные дуэты. Это большая работа. И в этих произведениях Борис остаётся с нами", — сказал он.

По словам Гороха, Моисеев всегда был востребованным артистом. На всех его концертах были аншлаги, а певца любили и за рубежом. После смерти исполнителя спрос на его творчество стал очень большим, поэтому команда ведёт работу с музыкальными лейблами по распространению ранее изданных альбомов и готовит к релизу новые синглы. Так, в ноябре был выпущен последний студийный альбом "Я не могу тебя терять", который может стать самым продаваемым диском 2022 года. А в 2024 году планируется большое шоу к 70-летию Бориса Моисеева.

"Многие его (Моисеева. — прим. Лайфа) друзья сами вышли с такой инициативой. И начнём этот проект с его малой Родины — Беларуси, на "Славянском базаре". А осенью 2024-го надеюсь сделать шоу в Москве", — рассказал Горох.

На всех музыкальных платформах 16 декабря состоялась премьера песни Моисеева "В этот Новый год". Её автор Алексей Малахов рассказал, что с этим хитом связаны самые приятные и тёплые воспоминания. Однажды артист спросил, есть ли у него добрая, мелодичная песня про Новый год и любовь. И тогда Малахов написал этот хит, который потом очень понравился Моисееву. Он записал её на студии Vi-Sound в Москве в октябре 2012 года.

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Как писал Лайф, певец Борис Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни. Он перенёс три инсульта. 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России. Гроб певца опустили в могилу под крики "Браво!" и долгие аплодисменты. В полиции заявили, что в смерти не найдено криминальных причин. Однако Маркс Толкач считает, что к гибели певца мог быть причастен директор Моисеева Сергей Горох.

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ТАСС / Григорий Сысоев

Светлана Оперук

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