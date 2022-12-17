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17 декабря, 10:11

Россиянам напомнили о штрафах за оставленный у двери мусор

Юрист Лупу: За оставленный у двери мусор россиян могут оштрафовать на 5–15 тысяч рублей

Россияне должны соблюдать чистоту и правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не оставлять мусор возле дверей, иначе можно получить штраф на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом "Газете.ru" рассказал юрист "Европейской юридической службы" Валентин Лупу.

"В соответствии с п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, запрещается хранить у выходов и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование, горючие материалы. К вопросу оставления бытового мусора на лестничных площадках либо у дверей квартир применяются те же требования пожарной безопасности", — отметил Лупу.

По его словам, даже если оставленные вещи никому не мешают, это всё равно считается нарушением закона, что может привести к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ и штрафу.

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Артур Белкин
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