Адвокат предостерёг любителей не платить по счетам
Адвокат Широков: Посетителя ресторана, не оплатившего счёт, могут оштрафовать
Если посетитель ресторана не оплатил счёт, то ему грозит штраф, причём размер суммы может достигать пятикратной стоимости причинённого ущерба. Об этом в беседе с РИАМО заявил адвокат коллегии адвокатов "Тарло и партнёры" Денис Широков.
"В случае, если хозяин заведения, не склонный к благотворительности, вызовет полицию, неплательщику грозит привлечение к ответственности по ст. 7.27.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, что влечёт наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости причинённого ущерба, но не менее пяти тысяч рублей", — отметил он.
Эксперт добавил, что сумма может быть взыскана с гостя в судебном порядке. Специалист также напомнил, что, согласно статьям 307 и 309 Гражданского кодекса России, стороны обязаны должным образом исполнить взятые на себя обязательства. Ответственность человека, который решил поесть за счёт заведения, в первую очередь возникает в рамках гражданско-правовых отношений. Широков пояснил, что посещение ресторана связано с договором оказания услуг питания, где посетитель должен оплатить услугу.
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