Эксперт рассказал, почему смартфон может издавать странные звуки при тряске

Есть много причин, по которым смартфон может издавать странные звуки во время тряски. В частности, это может сигнализировать об особенности встроенной в гаджет камеры или даже отсутствии в ней некоторых деталей. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов.

"Некоторые топовые модели смартфонов могут обладать подвесом матрицы камеры, которая обеспечивает стабилизацию во время съёмки. Матрица подвешивается на магнитной подушке, и при сильной тряске модуль камеры может болтаться внутри", — пояснил он.