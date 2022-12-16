Эксперт рассказал, почему смартфон может издавать странные звуки при тряске
Эксперт Ситнов: Странные звуки при тряске смартфона необязательно вызваны его поломкой
Есть много причин, по которым смартфон может издавать странные звуки во время тряски. В частности, это может сигнализировать об особенности встроенной в гаджет камеры или даже отсутствии в ней некоторых деталей. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов.
"Некоторые топовые модели смартфонов могут обладать подвесом матрицы камеры, которая обеспечивает стабилизацию во время съёмки. Матрица подвешивается на магнитной подушке, и при сильной тряске модуль камеры может болтаться внутри", — пояснил он.
Также внутренние детали могут начать издавать треск при тряске из-за частых падений смартфона или вздутия аккумулятора. По словам эксперта, необычные звуки появляются, когда прикреплённые на клей детали смещаются со своих мест из-за деформации современных гаджетов. При этом странные шумы необязательно должны быть вызваны поломкой устройства, а уникальностью деталей. К примеру, если смартфон позиционируется как игровой, то велика вероятность, что издавать странные звуки при тряске корпуса может система вибромоторов, которая отвечает за вибрацию во время игровых сессий, резюмировал Ситнов.
А ранее эксперт рассказал, что при падении смартфона в сугроб не нужно сразу его отогревать, а также ставить на зарядку, так как это губительно для техники. Если смартфон сразу поместить в тепло, то в нём образуется вода, что чревато серьёзными поломками.
Unsplash