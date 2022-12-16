Спортивный врач рассказал, как симпл-димпл и поп-ит помогут похудеть перед праздниками

Лучший способ немного сбросить вес перед праздниками — это хорошо и много есть, но при этом соблюдать ряд нехитрых правил. Об этом читателям Лайфа рассказал нутрициолог, спортивный врач Golden Mile Fitness & Spa Александр Печелиев.

Первым делом нужно немного скорректировать свои пищевые привычки, убрав из рациона то, что диетологи называют пищевым мусором: чипсы, сухарики, печенье. У многих из нас есть привычка что-то грызть, когда мы смотрим кино или читаем. Собеседник Лайфа предлагает придумать другой сопутствующий ритуал, не связанный с едой.

"Это может быть любая мелкая моторика: вязание, вышивание, простенькая игрушка — спиннер, поп-ит или симпл-димпл. Попробуйте, и вы увидите, что без печенья или чипсов вполне можно обойтись. Если же желание погрызть вас не оставило, выбирайте полезные снеки: морковные палочки, дольки яблока, орешки", — рекомендует эксперт.

Второй совет связан с налаживанием режима сна. Печелиев предупреждает: если мы не выспались и организм не успел полноценно восстановиться, он начинает требовать дополнительную энергию, которую проще всего получить из быстрых углеводов. Именно поэтому от недосыпа так тянет на сладкое. Но беда в том, что в такой ситуации мы съедаем гораздо больше углеводов, чем на самом деле нужно, а всё лишнее, разумеется, уходит "в бока".

Александр Печелиев предупреждает: жёсткие диеты чреваты срывами и приведут к ещё большему набору веса. Фото предоставлено Лайфу героем публикации

"Простые углеводы, которые содержатся в столь притягательных для нас тортиках, булках, конфетах, а также иных сладостях и мучных изделиях, расщепляются за минимальное время, а значит, организм быстрее насыщается энергией. Поэтому, если уж очень хочется, ешьте их только тогда, когда планируете активные занятия: долгую прогулку с детьми или питомцем, спринтерский забег по магазинам за подарками и так далее. Сложные углеводы — овощи, полезные крупы, макароны из твёрдых сортов пшеницы, ржаной хлеб и другие — дают более плавный всплеск энергии. Но зато и более длительное по времени насыщение", — объясняет собеседник Лайфа.

Спортивный врач напоминает, что по рекомендациям ВОЗ нам необходимо каждый день съедать примерно полкило овощей и фруктов. Если вам нужно сбросить вес, большую часть этого количества должны составлять именно овощи. Фрукты, в которых содержится много сахара, нужно есть понемногу и только в первой половине дня. А вот ягоды можно есть в любое время — в них сахара гораздо меньше. И ещё один лайфхак: любой приём пищи начинайте именно с порции овощей. Так на вредные калорийные вкусности останется меньше места.

"И ещё один совет: старайтесь избегать готовой еды. И не только потому, что в ней может содержаться опасная химия. Даже качественные готовые продукты содержат слишком много соли, сахара, жиров, уксуса и других неполезных ингредиентов. В самодельном томатном соусе, в отличие от покупного кетчупа, нет крахмала. В самодельном фруктовом желе раз в пять меньше сахара. В яблочном пироге вдвое меньше теста и больше яблок", — заключил эксперт.