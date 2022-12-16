Роналду против Месси: Какая футбольная форма пользуется у россиян спросом на фоне ЧМ-2022

Джерси сборных Бразилии, Франции и Аргентины стали самыми популярными у российских поклонников футбола во время чемпионата мира в Катаре. Такие данные Лайфу предоставили в сервисе "Юла".

"По данным аналитиков сервиса "Юла", среди товаров категории "Спортивная одежда" в разделе "Мужской гардероб" популярнее всего оказались футбольные джерси команды Бразилии (29% от общего количества аналогичных предложений). Помимо футболок сборных различных годов на сервисе представлены шарфы, карточки и даже футбольный мяч, подписанный игроками на чемпионате мира – 2018 в России", — говорится в тексте релиза.

На втором месте расположились комплекты формы сборной Франции. Примечательно, что если у бразильцев спросом пользуются футболки Неймара, то у трёхцветных выбор куда шире: от футболок с фамилиями Гризманна и Погба до ретро-джерси Зинедина Зидана. Тройку наиболее популярных сборных у пользователей "Юлы" замыкает Аргентина, в которой больше всего предложений приходится на комплекты с фамилией Лионеля Месси и номером 10.

"Кроме этого, 15% товаров приходится на сборную Германии. Ещё 13% продавцов категории предлагают вещи с символикой команды Португалии, где почти все предлагаемые товары с номером 7 на спине — номер Криштиану Роналду. Он является культовым игроком своей сборной, поэтому болельщики в основном хотят носить джерси с его фамилией", — также говорится в результатах исследования.

Примечательно, что атрибутика главной сенсации турнира — сборной Марокко — занимает на рынке менее 1% от общего числа товаров.