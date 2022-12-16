"Гулять негде, бухать нельзя, местным футбол пофиг": Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре Почему трибуны на ЧМФ-2022 полупустые, как фанаты живут без пива и кто такие VVIP-персоны — об этом Лайфу рассказал русский таксист в Катаре. 15 декабря, 23:40 11116 11116 Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

— Всё, что говорят по телевизору об этом чемпионате, — ложь! Никто сюда не приезжает, — машет рукой таксист Дмитрий. — Болельщики приезжают на день, максимум — на два. Здесь очень дорого, да и просто нечего делать.

Катар остывает: в последние дни температура здесь уже не превышает 30 градусов по Цельсию, а чемпионат мира по футболу, который должен был накалить планету спортивными страстями, кажется, никто даже не заметил. Матчи проходят при полупустых трибунах: иностранцы разъезжаются, не желая болеть без пива и развлечений, а катарцам соревнования оказались совсем не интересны. За небольшие деньги под видом болельщиков из разных стран трибуны заполняют гастарбайтеры из Индии и Пакистана. Яркого, красочного события, несмотря на гигантские вложения, не получилось.

Корейский лимузин для VVIP-персон

Тем не менее до Катара на своих самолётах долетают не только VIP-болельщики (Very Important Person — очень важная персона), но и VVIP — очень-очень важная персона.

Дмитрий обслуживает именно таких. Он работает на роскошном минивэне Carnival Limousine от концерна KIA, потому что корейский автогигант является спонсором чемпионата.

— Многие VVIP-болельщики, конечно, удивляются, когда видят такую машину. Ведь обычно они предпочитают Rolls Roys, Mercedes Maybah, Bentley и суперкары, — смеётся Дмитрий.

Kia Carnival. Фото © shutterstock

Большую часть времени он просто дежурит на площадках ожидания клиентов у роскошного пятизвёздочного отеля Katara Towers Lusail, построенного в виде двух скрещённых сабель — центрального элемента герба государства.

Сколько зарабатывают таксисты на чемпионатах мира

Свою карьеру в извозе Дмитрий начал случайно: клюнул на объявление о наборе водителей на Олимпиаду 2014 года в Сочи. Тогда ему казалось, что это разовый проект, который позволит ему немного подзаработать.

Когда соревнования закончились, занимался самой разной работой, менял сферы деятельности, но в итоге понял, что такси — это не самый плохой способ заработка. Поэтому, когда стало известно, что ЧМ 2018 года пройдёт в России, в частности в Москве, раздумывал недолго, устроился в фирму, занимающуюся транспортным обслуживанием масштабных международных мероприятий.

Фото © ТАСС / pa / Sebastian EL-SAQQA

— В такси важно наработать репутацию, тогда тебя будут звать на все значимые события, — делится опытом Дмитрий. — Я попал на карандаш к руководству компании, и в 2019 году мне позвонили с предложением поработать на женском чемпионате по футболу во Франции и на ЧМ-2022 в Катаре. За Катар предложили четыре тысячи долларов в месяц, чему я был очень рад.

В конце 2019-го – начале 2020 года Дмитрий уже должен был выехать в страну, чтобы возить организаторов будущего мероприятия, но тут случилась пандемия коронавируса. Из-за этого сроки выезда всё время переносились, и когда в 2022 году ситуация, наконец-то, разрешилась, выяснилось, что работодатель не готов платить своим водителям больше тысячи долларов в месяц.

— Нас было около 60 человек, кто должен был поехать в Катар. В результате, я и большинство коллег отказались от контракта, — поясняет Дмитрий.

На ЧМ-2018 работодатель платил своим сотрудникам фиксированную ставку — 4 200 рублей за 12-часовую смену. За время чемпионата вышло около 84 тыс. рублей. По тогдашнему курсу это было чуть больше 1,3 тыс. долларов. А сейчас нужно ехать в Катар, тратить нервы и время на получение рабочей визы, привыкать к другому климату и новой стране, и всё ради 62 тыс. рублей по текущему курсу.

Впрочем, вскоре всё изменилось: в России началась частичная мобилизация, и начальство предложило таксистам полторы тысячи долларов зарплаты и полную компенсацию расходов на дорогу.

По словам Дмитрия, пока одни, спотыкаясь и теряя колёса чемоданов, пешком волокли пожитки через Верхний Ларс, таксистам предложили любую страну на выбор, чтобы переждать мобилизацию. А оттуда водителей доставят на работу в Катар, когда чемпионат начнётся. И многих такое предложение убедило.

— Но лично я не бегал от мобилизации, все вопросы с военкоматом решил заранее, — говорит Дмитрий.

Почему Катар не интересен болельщикам

Дорога в Катар началась с банального развода на границе. Местные пограничники сообщили Дмитрию, что, мол, его рабочая виза не оплачена работодателем, поэтому таксиста либо депортируют, либо он должен оформить туристическую визу.

Несмотря на то, что Дмитрий находился в транзитной зоне, где он мог законно провести минимум 24 часа, времени на выяснение вопросов со своей фирмой ему не дали. За оформление визы туриста у него попросили 500 катарских риалов — это почти девять тысяч рублей по текущему курсу.

Фот © ТАСС / pa / Sebastian El-Saqqa

Катар — это маленькое государство, население которого не дотягивает и до трёх миллионов человек. Из них больше двух миллионов проживает в столице страны — Дохе и её пригороде Эр-Райяне. Остальная часть в основном занята пустыней.

Государство живёт по канонам шариата, за воровство, например, здесь до сих пор рубят руки. За более мелкие провинности назначаются гигантские штрафы: за проезд на автомобиле на красный свет нарушителя оштрафуют на 180 тыс. рублей по текущему курсу. Даже случайный плевок на асфальт обойдётся в 18-20 тыс. рублей. Проступок полицейские увидят обязательно — Доха нашпигована камерами наблюдения.

Собственно, поэтому иностранные болельщики приезжают сюда на один-два дня и уезжают домой. Самые большие проблемы в мусульманской стране европейцы испытывают с алкоголем: на стадионах пить нельзя, а то пиво, что продаётся в некоторых фан-зонах, стоит по 900 рублей за стаканчик, его продают строго при наличии карты болельщика и по количеству — не больше четырёх в руки. Выпить можно в барах и клубах при отелях, прийти можно по предварительной записи, стоимость которой достигает 3,6 тысячи рублей по текущему курсу, и туда не пускают без паспорта, в шортах и открытой обуви.

— С девушками тоже не зажжёшь — за секс вне брака в Катаре могут посадить на семь лет, — вздыхает Дмитрий.

Фото © ТАСС / pa / Sebastian EL-SAQQA

Даже наслаждаться прогулками здесь тоже особо негде: Доха — город небольшой, местные парки своими размерами больше напоминают обычные скверы. Чтобы болельщикам было куда деваться, местные власти перекрыли для проезда автомобилей часть набережной, но и она не вмещает всех желающих. Да и на жаре (в Катаре сейчас около 30 градусов по Цельсию) комфортно гулять лишь в моллах с кондиционерами.

— Сейчас многие клиенты, кто до Катара был на чемпионате в 2018-ом, когда узнавали, что я из Петербурга, рассыпаются в комплиментах организаторам соревнований. Говорят, что только в России они по-настоящему ощущали атмосферу праздника, — рассказывает Дмитрий.

Какие в Катаре есть особенности

— В Катаре местные богачи одеваются скромно: женщины в традиционной чёрной одежде, мужчины — в белой. Никаких украшений и других способов демонстрации социального статуса, — говорит Дмитрий. — То ли дело за границей. Мне приходилось возить одну влиятельную катарскую семью в Европе — столько золота и одежды самых дорогих брендов на каждом человеке мне видеть ещё не приходилось.

По его словам, катарцы, аскетично живущие внутри страны, вырываясь за её пределы, пускаются во все тяжкие: алкоголь, клубы, тусовки. Целомудренность в этом крошечном государстве в Персидском заливе покупается огромными деньгами. При этом футбол как развлечение местные не понимают — им ближе верблюжьи скачки или соколиная охота.

Фото © shutterstock

— Коренных жителей в Дохе, наверное, тысяч триста, остальные — приезжий обслуживающий персонал, — добавил таксист. — Доходы катарцев и их обслуги несопоставимы, при этом граждане государства не платят никаких налогов, даже за свой бизнес, если им захочется его вести.

Ещё несколько десятилетий назад нищая территория, доход жителей которой составляли вылов рыбы да сбор жемчуга, преобразилась с открытием нефтяных и газовых месторождений. Сегодня Катар — третий в мире по запасам природного газа, шестой по объёму экспортёр, а также крупный экспортёр нефти и нефтепродуктов (21-е место в мире).

Нефть изменила катарцев: с иностранцами многие из них себя ведут холодно и надменно.

— В магазинах в первую очередь обслужат местного, а иностранца могут вообще игнорировать, — рассказывает Дмитрий. — Исключение составляют лишь очень богатые туристы, чей социальный статус, как говорится, виден прямо от трапа самолёта.

После Катара Дмитрий решил вернуться домой и дожидаться новой выгодной командировки.

— Очень хочется домой: гулять здесь негде, бухать нельзя, хорошо, что осталось всего два матча, — поясняет Дмитрий.