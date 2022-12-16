Лукашенко: Белоруссия никогда не будет врагом России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика никогда не будет врагом России. Об этом он сказал на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.
"Но мы никогда не будем врагами России. И никогда косо в сторону России смотреть не будем. Это самое близкое нам государство, самые близкие нам народы. <...> Да, мы с Россией. Как суверенное и независимое государство", — приводит слова белорусского лидера БелТА.
Лукашенко отметил, что говорит это спокойно, зная позицию главы РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что президенты "один раз отрубили и договорились", определив план действий и подписав 28 программ, ни в одной из которых нет посягательств на суверенитет и независимость республики.
Ранее Лукашенко заявил, что Запад хотел начать войну против России в 2021 году. Он отметил, что слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях не просто отвратительные, а "мерзкие".
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров