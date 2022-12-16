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16 декабря, 09:13

В России придумали асфальт с подогревом, и он может сократить число ДТП

Российские учёные изобрели подогреваемый асфальт, который сократит число ДТП зимой

Учёные из Пермского политеха изобрели технологию строительства автомобильных дорог с подогревающими слоями. Исследование опубликовано в сборнике "Химия. Экология. Урбанистика" за 2022 год, пишет kp.ru.

"Подогрев эффективен с точки зрения экологии, экономики и срока службы дорог. Технология заключается в укладке дополнительного слоя, который включает в себя нагреватели и сеть датчиков, которые отслеживают текущую температуру дорожного полотна", — рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры "Автомобильные дороги и мосты" Кирилл Тюрюханов.

В процессе строительства, продолжил он, это полотно достаточно размотать из рулона и уложить. А ещё система подсоединена к метеослужбе, что необходимо для оперативного реагирования при выпадении осадков. Потребляемая мощность может варьироваться в зависимости от этого фактора. Недостатком является только цена, но учёные считают, что она окупается за счёт большого срока службы и экономии на уборке этих дорог, к тому же посыпать их реагентами не нужно.

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Но пока таких дорог в России нет, поэтому, к сожалению, сообщения о ДТП по-прежнему появляются в сводках новостей. Так, сегодня в Томской области на трассе Медведево – Оленье перевозивший 19 вахтовиков пассажирский автобус наехал на припаркованный грузовой автомобиль. Никто не погиб, но пострадало 16 человек.

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Shuttertock

Светлана Оперук

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