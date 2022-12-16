В России придумали асфальт с подогревом, и он может сократить число ДТП

Учёные из Пермского политеха изобрели технологию строительства автомобильных дорог с подогревающими слоями. Исследование опубликовано в сборнике "Химия. Экология. Урбанистика" за 2022 год, пишет kp.ru.

"Подогрев эффективен с точки зрения экологии, экономики и срока службы дорог. Технология заключается в укладке дополнительного слоя, который включает в себя нагреватели и сеть датчиков, которые отслеживают текущую температуру дорожного полотна", — рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры "Автомобильные дороги и мосты" Кирилл Тюрюханов.

В процессе строительства, продолжил он, это полотно достаточно размотать из рулона и уложить. А ещё система подсоединена к метеослужбе, что необходимо для оперативного реагирования при выпадении осадков. Потребляемая мощность может варьироваться в зависимости от этого фактора. Недостатком является только цена, но учёные считают, что она окупается за счёт большого срока службы и экономии на уборке этих дорог, к тому же посыпать их реагентами не нужно.