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16 декабря, 09:03

Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности и отношения с соседями

Президент России Владимир Путин провёл в пятницу, 16 декабря, совещание с постоянными членами Совбеза. Они обсудили вопросы обеспечения безопасности и взаимодействие со странами-соседями.

"Сегодня мы рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях и поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным весьма значимым для нас направлениям",  отметил глава государства в начале совещания.

После этого президент передал слово главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Путин обсудил с Пашиняном вопросы региональной безопасности на переговорах в Бишкеке

Путин обсудил с Пашиняном вопросы региональной безопасности на переговорах в Бишкеке

А на повестке заседания президента с постоянными членами Совбеза, которое прошло 6 декабря, было обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности страны.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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