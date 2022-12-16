Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности и отношения с соседями
Президент России Владимир Путин провёл в пятницу, 16 декабря, совещание с постоянными членами Совбеза. Они обсудили вопросы обеспечения безопасности и взаимодействие со странами-соседями.
"Сегодня мы рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях и поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным — весьма значимым для нас направлениям", — отметил глава государства в начале совещания.
После этого президент передал слово главе МИД РФ Сергею Лаврову.
А на повестке заседания президента с постоянными членами Совбеза, которое прошло 6 декабря, было обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности страны.