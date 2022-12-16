В Москве пройдут переговоры по Запорожской АЭС с участием МАГАТЭ
Замглавы МИД РФ Вершинин проанонсировал переговоры по ситуации на Запорожской АЭС с участием МАГАТЭ в Москве
Переговоры с участием представителей России и МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской АЭС могут состояться в Москве в ближайшее время. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Вершинин в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.
"В принципе, контакты по тому, чтобы не допустить обстрелов станции со стороны Вооружённых сил Украины сейчас продолжаются. В скором времени мы сможем увидеть такие переговоры, в том числе в Москве", — проинформировал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова чётко обозначила позицию России по Запорожской АЭС. Как заявила дипломат, страна не намерена передавать контроль над ЗАЭС какой-то третьей стороне, об этом не может быть и речи. Она напомнила, что станция находится на территории РФ и полностью управляется Россией.
Getty Images / Stringer