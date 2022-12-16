В Москве пройдут переговоры по Запорожской АЭС с участием МАГАТЭ

Переговоры с участием представителей России и МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской АЭС могут состояться в Москве в ближайшее время. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Вершинин в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.

"В принципе, контакты по тому, чтобы не допустить обстрелов станции со стороны Вооружённых сил Украины сейчас продолжаются. В скором времени мы сможем увидеть такие переговоры, в том числе в Москве", — проинформировал он.