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16 декабря, 08:58

В Москве пройдут переговоры по Запорожской АЭС с участием МАГАТЭ

Замглавы МИД РФ Вершинин проанонсировал переговоры по ситуации на Запорожской АЭС с участием МАГАТЭ в Москве

Переговоры с участием представителей России и МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской АЭС могут состояться в Москве в ближайшее время. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Вершинин в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.

"В принципе, контакты по тому, чтобы не допустить обстрелов станции со стороны Вооружённых сил Украины сейчас продолжаются. В скором времени мы сможем увидеть такие переговоры, в том числе в Москве", — проинформировал он.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова чётко обозначила позицию России по Запорожской АЭС. Как заявила дипломат, страна не намерена передавать контроль над ЗАЭС какой-то третьей стороне, об этом не может быть и речи. Она напомнила, что станция находится на территории РФ и полностью управляется Россией.

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Getty Images / Stringer

Марина Калегина

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