Песков напомнил Макрону, что на ЗАЭС нет тяжёлых вооружений

На Запорожской атомной электростанции не было и нет тяжёлых вооружений. Это могут подтвердить в том числе и сотрудники МАГАТЭ, которые там сейчас находятся, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который говорил о достижении договорённостей по отводу тяжёлых вооружений с ЗАЭС.

"Я хочу вам напомнить слова президента Путина, что на самой станции не было и нет тяжёлых вооружений. Это могут отчётливо подтвердить те сотрудники МАГАТЭ, которые там днём и ночью находятся", — сказал он журналистам.

Вместе с тем Песков добавил, что Москва продолжает контактировать с МАГАТЭ. Более того, он заявил, что российская сторона заинтересована в этих контактах, высоко ценит уровень взаимодействия и намерена их продолжать.