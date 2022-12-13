Песков напомнил Макрону, что на ЗАЭС нет тяжёлых вооружений
На Запорожской атомной электростанции не было и нет тяжёлых вооружений. Это могут подтвердить в том числе и сотрудники МАГАТЭ, которые там сейчас находятся, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который говорил о достижении договорённостей по отводу тяжёлых вооружений с ЗАЭС.
"Я хочу вам напомнить слова президента Путина, что на самой станции не было и нет тяжёлых вооружений. Это могут отчётливо подтвердить те сотрудники МАГАТЭ, которые там днём и ночью находятся", — сказал он журналистам.
Вместе с тем Песков добавил, что Москва продолжает контактировать с МАГАТЭ. Более того, он заявил, что российская сторона заинтересована в этих контактах, высоко ценит уровень взаимодействия и намерена их продолжать.
Кстати, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова чётко обозначила позицию России по Запорожской АЭС. Как заявила дипломат, страна не намерена передавать контроль над ЗАЭС какой-то третьей стороне, об этом не может быть и речи. Она напомнила, что станция находится на территории РФ и полностью управляется Россией.
ТАСС / Сергей Мальгавко