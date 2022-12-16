В Берлине разбился 16-метровый аквариум, в котором находилось полторы тысячи рыб

В берлинском отеле Dom Aquaree, который находится в самом центре города, разбился 16-метровый аквариум. Об этом сообщает газета Die Welt , а в соцсетях очевидцы делятся кадрами с места происшествия.

На кадрах виден огромный масштаб разрушений постройки. По данным СМИ, вся вода вместе с рыбами (а их в аквариуме находилось полторы тысячи) вылилась на улицы города. В результате инцидента пострадали два человека. Местные полицейские также сообщили о громком взрыве, который можно было услышать. Кроме того, на улицу вылетели и части фасада отеля.