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16 декабря, 09:00

В Берлине разбился 16-метровый аквариум, в котором находилось полторы тысячи рыб

В берлинском отеле Dom Aquaree, который находится в самом центре города, разбился 16-метровый аквариум. Об этом сообщает газета Die Welt, а в соцсетях очевидцы делятся кадрами с места происшествия.

В Берлине разбился 16-метровый аквариум, в котором находилось полторы тысячи рыб. Видео © Twitter / rbb|24

На кадрах виден огромный масштаб разрушений постройки. По данным СМИ, вся вода вместе с рыбами (а их в аквариуме находилось полторы тысячи) вылилась на улицы города. В результате инцидента пострадали два человека. Местные полицейские также сообщили о громком взрыве, который можно было услышать. Кроме того, на улицу вылетели и части фасада отеля.

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Twitter / rbb|24

Артур Белкин

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