Учёные определили возраст найденной в Якутии туши древнего медведя

Российские учёные смогли определить возраст древнего бурого медведя, туша которого была найдена осенью в 2020 году на якутском острове Большой Ляховский, он составляет 3460 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

Ведущий сотрудник Международного центра коллективного пользования молекулярной палеонтологии НИИ прикладной экологии Севера СВФУ Лена Григорьева рассказала, что исследователям впервые удалось изучить целую тушу ископаемого медведя. До этого специалистам приходилось работать только с костями и черепами животных.

"Вскрытие запланировано на февраль следующего года. Специалисты проведут патоморфологические исследования, отберут образцы на микробиологические, вирусологические, гистологические и другие исследования", — отметила Григорьева.

На сегодняшний день учёные уже успели провести ряд важных исследований, включая генетические и томографические. Помимо установления геологического возраста находки в ближайшее время также планируется провести 3D сканирование и 3D фотограмметрию.