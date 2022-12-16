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16 декабря, 09:03

РКН: Около 600 миллионов записей о россиянах утекли в Сеть с начала СВО

С начала специальной военной операции на Украине произошло более 140 утечек персональных данных россиян, в Сеть попало около 600 миллионов записей о гражданах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, подлежащих особой защите. Основной источник сливов — иностранные ресурсы", — уточнили в федеральной службе.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Сеть утекли персональные данные клиентов "Вкусвилла". В компании заверили, что полные данные банковских карт не были слиты в Интернет.

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Shutterstock

Варвара Романова

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