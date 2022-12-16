Россиянам посоветовали не сушить намокший телефон феном

После падения телефона в сугроб нужно протереть его и избавить от влаги, при этом не нагревая, рассказал эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.

По его словам, сначала устройство нужно протереть тканью и продуть разъёмы, а в помещении положить на влаговпитывающую салфетку или ткань.

"Сколько ему лежать, сказать сложно, я бы исходил из визуальных ощущений. Вода в помещении тает быстро, но для надёжности телефону лучше полежать часов 8–12", — сказал специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Он также посоветовал народный метод — положить телефон в ёмкость с рисом и закрыть на период от четырёх до восьми часов. Побыванец подчеркнул, что для просушки телефона нельзя его нагревать феном, поскольку может начаться коррозия, а это чревато поломкой устройства. Кроме того, до полного высушивания смартфон лучше не заряжать, считает эксперт.