Россиянам посоветовали не сушить намокший телефон феном
Эксперт Побыванец рекомендовал не нагревать телефон для просушки после падения в сугроб
После падения телефона в сугроб нужно протереть его и избавить от влаги, при этом не нагревая, рассказал эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.
По его словам, сначала устройство нужно протереть тканью и продуть разъёмы, а в помещении положить на влаговпитывающую салфетку или ткань.
"Сколько ему лежать, сказать сложно, я бы исходил из визуальных ощущений. Вода в помещении тает быстро, но для надёжности телефону лучше полежать часов 8–12", — сказал специалист в беседе с "Вечерней Москвой".
Он также посоветовал народный метод — положить телефон в ёмкость с рисом и закрыть на период от четырёх до восьми часов. Побыванец подчеркнул, что для просушки телефона нельзя его нагревать феном, поскольку может начаться коррозия, а это чревато поломкой устройства. Кроме того, до полного высушивания смартфон лучше не заряжать, считает эксперт.
Ранее Лайф писал, что порт для зарядки смартфона нужно чистить каждые два-три месяца. Об этом рассказал инженер компании "Сервионика" Николай Новиков.
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