Котам предложили работу, где нужно показывать превосходство над "другими формами жизни"

Бренд электронных сигарет (вейпов) опубликовал на сервисе Superjob вакансию кота-актёра. Питомцу необходимо демонстрировать превосходство над "другими формами жизни". Необычное предложение заметила "Газета.ru".

Вакансия кота-актёра на сервисе SuperJob. Скриншот © LIFE

В сообщении указано, что уровень оплаты определяется по итогам собеседования, при этом на кошачий корм денег точно хватит. Пушистика ищут для съёмок вирусных роликов, трудиться ему нужно будет не весь день, можно даже удалённо.

Нанимающая сторона требует "высшее кошачье образование", в качестве подтверждения важно предоставить усы, лапы и хвост. Работодатель берёт без опыта, однако кот не должен бояться камеры. Ему необходимо быть весёлым и игривым, а также ходить в туалет только в лоток. Кандидату обещают не более двух съёмочных дней в месяц и приветливых сотрудников. Для записи на собеседование нужно прислать короткое видео с "его величеством котом".