Шеф польской полиции Шимчик: Украинцы подарили боевые гранатомёты вместо использованных

Украинская сторона подарила главному коменданту польской полиции Ярославу Шимчику боевые гранатомёты вместо использованных. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией RMF FM.

"Когда я переставлял использованные гранатомёты, которые были подарками от украинцев, произошёл взрыв", — отметил он.

Со ссылкой на члена польской делегации радио сообщает, что Шимчик получил на Украине в подарок два противотанковых гранатомёта, но они должны были быть уже использованными. Первый презент вручил начальник полиции Незалежной, второй — глава Госслужбы страны по ЧС. На следующий день после возвращения в Польшу Шимчик собирался перенести подарки в заднюю часть кабинета, но, когда он поставил один из гранатомётов вертикально, произошёл выстрел.

"Взрыв был мощным — сила удара пробила пол, а с другой стороны повредила потолок", — сказал Шимчик.