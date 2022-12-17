Врач рассказала, кому стоит отказаться от майонезных салатов не только в новогоднюю ночь

Основной вред майонеза заключается в большом количестве трансжиров и консервантов в его составе, эти вещества вызывают проблемы с сосудами и сердцем, а также желудочно-кишечным трактом, поэтому некоторым категория людей лучше отказаться от употребления такого соуса. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-эндокринолог клиники МЕДСИ в Южном Бутово Лейсан Халиуллина.

"Майонез противопоказан людям, страдающим заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта (гастрит, холецистит, панкреатит, гепатоз печени). В отдельную категорию попадают люди с избыточной массой тела, ожирением и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы", — подчеркнула специалист.

Также медик обратила внимание на то, что в магазинах часто можно встретить "лёгкий" майонез. Однако не стоит думать, что от этого продукта якобы меньше вреда для организма. Такая заправка, как пояснила наша собеседница, характеризуется меньшим содержанием в ней жиров и включением большого количества эмульгаторов, которые вредят кишечнику. Вместе с тем производители зачастую добавляют в майонез усилители вкуса, которые вызывают привыкание вплоть до вкусовой зависимости от продукта. А чтобы увеличить срок годности в него вводят консерванты, провоцирующие различные аллергические реакции и желудочные расстройства, отметила Халиуллина.

По словам эндокринолога, наилучшими альтернативами майонезу могут стать йогурт или сметана. Эти кисломолочные продукты с плотной консистенцией отлично подойдут для заправки смеси из зелени или овощей, а чтобы немного освежить вкус, к нему можно добавить уксуса или соевого соуса.

"Можно приготовить домашний майонез, такая заправка с точки зрения отсутствия эмульгаторов, усилителей вкуса, консервантов и минимального количества трансжиров будет менее вредной, но по калорийности может не уступать готовому майонезу из магазина", — добавила Халиуллина.