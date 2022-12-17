Терапевт рассказала, кому точно нужно сдать анализы на уровень магния

Большая часть содержащегося в организме магния приходится на кости и мягкие ткани, но различные болезни пагубно влияют на уровень этого элемента, в результате человек оказывается в зоне риска дефицита. Кто относится к таким категориям, рассказала Лайфу врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением клиники МЕДСИ в Котельниках Анастасия Шустова.

"В организме взрослого человека содержится примерно 25 г магния, из которых 50–60% приходится на кости, а большая часть остального — на мягкие ткани. И всего лишь менее 1% общего количества магния находится в сыворотке крови, где его уровень очень жёстко контролируется организмом", — объяснила специалист.

Ранние признаки дефицита магния: потеря аппетита, тошнота, быстрая утомляемость и слабость. По мере усугубления недостаточности могут возникать онемения и покалывания в руках и ногах, мышечные подёргивания, тремор и судороги, а также нарушения ритма сердца. Тяжёлый дефицит магния может привести к гипокальциемии или гипокалиемии.

В группе риска: Люди с тяжёлыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сопровождающимися хронической диареей и синдромом мальабсорбции — нарушением всасывания питательных веществ. В частности, болезнь Крона, язвенный колит, хронический панкреатит и некоторые другие. Люди с сахарным диабетом II типа, особенно при плохом контроле уровня глюкозы. Потеря магния в этой ситуации, вероятно, является вторичной по отношению к высокой концентрации глюкозы в крови и усиленному её выведению почками. Люди с алкогольной зависимостью. Этому есть разные причины — начиная от недостаточного и неполноценного питания, заканчивая наличием хронических заболеваний ЖКТ, почек и дефицитом других минералов и витаминов. Пожилые люди часто недополучают магний с пищей. С возрастом ухудшается всасывание этого элемента в кишечнике. Люди, которые принимают препараты, снижающие кислотность желудочного сока. В том числе имеются в виду омепразол, эзомепразол, лансопразол. При курсе от года появляется дефицит магния. Люди, принимающие диуретические (мочегонные) препараты, такие как фуросемид, торасемид, гидрохлортиазид. Длительный приём таких лекарств приводит к истощению запасов магния из-за его повышенного выведения с мочой. Люди, наблюдающиеся у врача-эндокринолога с диагнозом "гиперпаратиреоз" — заболеванием, связанным с усилением функции паращитовидных желёз. Пациенты после трансплантации органов. Особенно это касается тех, у кого была пересадка почки.