В морской части Арктической зоны РФ к 2024 году появится новая гидрометеорологическая сеть

К 2024 году в морской и прибрежной частях Арктической зоны РФ появится новая высокоточная гидрометеорологическая сеть. Об этом журналистам сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.

Он указал, что на базе дрейфующих морских буёв будет организована система наблюдения. В некоторых районах Северного Ледовитого океана установят специальные устройства.

"Они будут передавать базовую океанологическую информацию о дрейфе льда, течениях, температуре воды и воздуха, атмосферном давлении, солёности, толщине снежного и ледового покровов и так далее. Эти данные являются важнейшими для создания нашей прогностической продукции", — заявил Макаров.

Директор ААНИИ отметил, что сейчас установлены семь дрейфующих метеостанций, данные с которых каждый час передают по спутниковой связи в Мировой центр данных по морскому льду. До 2024 года планируют установить измерительные приборы в акваториях всех морей Российской Арктики. В 2023 году разместят 42 такие метеостанции. Совершенствовать сеть будут до 2025 года.

Благодаря покрытию такими приборами всей зоны Севморпути и прилегающей части Арктического бассейна появится возможность получать данные о ледовых и метеорологических параметрах. Это позволит повысить точность прогнозов для безопасной навигации и откроет новые возможности для исследований.