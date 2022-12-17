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17 декабря, 08:27

Следственный комитет наградил врачей детской больницы в Луганске

Следственный комитет России наградил врачей Луганской республиканской детской клинической больницы, сообщает пресс-служба ведомства.

"Руководитель управления воспитательной работы СК РФ, Герой России С.В. Петров вручил ведомственные медали СК России "За содействие" главному врачу Луганской республиканской детской клинической больницы Л.М. Белецкой и врачам медицинского учреждения", — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, проходящие в больнице лечение дети получили от имени председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина игрушки и новогодние сладкие подарки.

Бастрыкин поручил расследовать расправы украинских военных над жителями Херсонской области

Бастрыкин поручил расследовать расправы украинских военных над жителями Херсонской области

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл совещание в Луганске, на котором обсуждалось расследование преступлений украинских формирований в отношении мирного населения и российских военных на территории РФ и Украины.

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VK / sledcomru

Артур Белкин
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