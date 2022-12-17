Следственный комитет наградил врачей детской больницы в Луганске
Следственный комитет России наградил врачей Луганской республиканской детской клинической больницы, сообщает пресс-служба ведомства.
"Руководитель управления воспитательной работы СК РФ, Герой России С.В. Петров вручил ведомственные медали СК России "За содействие" главному врачу Луганской республиканской детской клинической больницы Л.М. Белецкой и врачам медицинского учреждения", — говорится в тексте сообщения.
Кроме того, проходящие в больнице лечение дети получили от имени председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина игрушки и новогодние сладкие подарки.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл совещание в Луганске, на котором обсуждалось расследование преступлений украинских формирований в отношении мирного населения и российских военных на территории РФ и Украины.