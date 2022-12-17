Следственный комитет наградил врачей детской больницы в Луганске

Следственный комитет России наградил врачей Луганской республиканской детской клинической больницы, сообщает пресс-служба ведомства.

"Руководитель управления воспитательной работы СК РФ, Герой России С.В. Петров вручил ведомственные медали СК России "За содействие" главному врачу Луганской республиканской детской клинической больницы Л.М. Белецкой и врачам медицинского учреждения", — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, проходящие в больнице лечение дети получили от имени председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина игрушки и новогодние сладкие подарки.