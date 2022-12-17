Британцы пришли в ужас из-за лжи Байдена о семье

Читатели издания Daily Mail прокомментировали слова президента США Джо Байдена о семье во время встречи с ветеранами в штате Делавэр. В частности, пользователи обозвали его лжецом, призвали объявить американскому лидеру импичмент.

В ходе мероприятия Байден заявил, что 39 раз посетил Афганистан и Ирак, а вот по подсчётам журналистов, он там был порядка 20 раз. На встрече президент также рассказал о награждении своего дяди Фрэнка медалью "Пурпурное сердце" за службу во время Второй мировой войны. По словам Байдена, об этом попросил его отец в 2008 году. Однако Фрэнк умер в 1999 году, а отец президента — в 2002 году. При этом журналисты не нашли документальных подтверждений о присвоении награды дяде Байдена. Такие заявление американского лидера порядком разозлили британцев.

"Вся его служба на посту президента — это одна сплошная ложь", — написал один из пользователей.

"Импичмент ему за это", — отреагировал второй.

"Этот овощ только и делает, что постоянно лжёт. Верховный лгун, предатель и трус", — добавил другой.

Комментаторы назвали Байдена "патологическим лжецом" и удивились, что он вообще знает об Афганистане. Также они отметили, что его поведение становится уже утомительным, и сейчас это уже пощёчина каждому американцу. По словам одного из читателей, президент сходит с ума на глазах у всего мира, но никто ничего против этого не предпринимает.