Постпред Крыма Мурадов счёл "объявлением войны" заявление США по полуострову
Заявление США по Крыму — это "объявление войны России". Так считает постпред региона при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов. Таким образом он прокомментировал слова координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джона Кирби.
"Заявление Кирби по Крыму — это объявление войны России, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками", — заявил Мурадов в беседе с РИА "Новости".
Он добавил, что в данной ситуации не обойдётся без прямого напоминания Штатам о "дубине ядерного сдерживания, которая поднимается над тупой головой вашингтонских безумцев". Кроме того, по его словам, подобные заявления для крымчан равносильны призыву "бомбить Вашингтон".
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал о том, что США признают право Украины организовывать военные операции в Крыму, поскольку считают его украинской территорией.
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