Постпред Крыма Мурадов счёл "объявлением войны" заявление США по полуострову

Заявление США по Крыму — это "объявление войны России". Так считает постпред региона при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов. Таким образом он прокомментировал слова координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джона Кирби.

"Заявление Кирби по Крыму — это объявление войны России, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками", — заявил Мурадов в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что в данной ситуации не обойдётся без прямого напоминания Штатам о "дубине ядерного сдерживания, которая поднимается над тупой головой вашингтонских безумцев". Кроме того, по его словам, подобные заявления для крымчан равносильны призыву "бомбить Вашингтон".