Американская разведка не фиксирует подготовки "российского наступления" на Киев

Власти США не видят никаких признаков подготовки "российского наступления" на Киев и продолжают отслеживать ситуацию. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу.

"Я бы не хотел вдаваться в детали данных разведки, но сейчас мы не видим никаких свидетельств предполагаемого наступления", — заверил он.