Американская разведка не фиксирует подготовки "российского наступления" на Киев
Представитель Белого дома Кирби заявил, что не видит признаков подготовки наступления России на Киев
Власти США не видят никаких признаков подготовки "российского наступления" на Киев и продолжают отслеживать ситуацию. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу.
"Я бы не хотел вдаваться в детали данных разведки, но сейчас мы не видим никаких свидетельств предполагаемого наступления", — заверил он.
Напомним, что ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал зимнее наступление украинской армии и заявил, что у Киева имеются запасы снаряжения, которые "в три раза превышают критический уровень". Однако именно российские военные в ходе наступления на Донецком направлении на днях заняли новые выгодные рубежи и позиции, а союзные войска неимоверными усилиями зажимают противника в клещи под Артёмовском. Российская армия также показывает успехи и на Купянском направлении в Харьковской области.
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