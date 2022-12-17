Ипполит нам врал: Диетолог рассказала, почему заливная рыба совсем не гадость

Любимая многими новогодняя закуска — заливная рыба, — оказывается, совсем не гадость, как утверждал Ипполит из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", ведь она обладает целым рядом полезных свойств, в частности помогает максимально усвоить коллаген. Об этой и других скрытых фишках блюда Лайфу рассказала врач-диетолог, косметолог Марият Мухина.

"Рыба, как правило благородных сортов, как основной компонент заливного, имеет полное право присутствовать в блюде нарезанной на крупные кусочки вместе с кожей. Количество витамина А увеличивается дополнительным украшением в виде моркови, нарезанной дольками. Также блюдо содержит витамин С, который необходим для усвоения коллагена: его содержат дольки лимона", — рассказала Мухина.

Питательно ценной закуску делают витамины А, В, С, D, РР, кальций, йод, магний, фосфор, марганец, калий, бром и железо. Кроме того, сама рыба богата омега-3 и жирными кислотами, которые улучшают работу нейронов, выброс нейромедиаторов, липидный обмен, активируют когнитивные функции головного мозга.

По словам Мухиной, заливное может стать "новогодним детоксом", особенно если добавить в блюдо петрушку. Важно для организма и наличие коллагена, который содержится во внеклеточном матриксе — пространстве между клетками любой ткани, — именно из него состоит корсет организма.

"В организме коллаген желатина из заливного подвергается гидролизу и распаду на аминокислоты: лизин, глицин, пролин, оксипролин и другие, из которых организм будет синтезировать собственный коллаген. Многие налегают на заливное, чтобы восполнить коллаген, забывая о том, что это всего лишь материал для синтеза собственного коллагена", — добавила Мухина.

За счёт наличия глицина заливное способно расщеплять алкоголь и помогает побороть похмелье. Однако употреблять его можно далеко не всем. Так, при гастрите не стоит есть закуску, ведь в ней содержатся экстрактивные вещества, которые стимулируют секрецию желудочного сока и панкреатических ферментов. Отказаться от заливного стоит и при холецистите, а страдающим от холестерина людям не стоит есть заливное из жирных сортов рыбы.

Самыми богатыми с точки зрения наличия коллагена являются глубоководные рыбы, такие как треска или пикша, а количество белка в блюде может достигать 80%. При этом не стоит забывать, что заливное лишь закуска, после пары кусочков которой лучше перейти к горячим блюдам.