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5 ноября, 14:00

"Гусик от Мусика": 3 блюда из советских фильмов, которые с лёгкостью можно приготовить дома

Салат с тёртым яблочком из "Служебного романа", заливная рыба (не гадость) из "Иронии судьбы" и запечённый гусь из фильма "12 стульев" — делимся легендарными рецептами!

В советском кинематографе в кадре обычно не было обильных столов, за исключением сцен с царскими пирами, как в фильме "Василий Иванович меняет профессию", на которого снимают ремейк. Но герои любимых картин всё время что-то готовили, поднимали бокалы, накрывали на стол или мечтали о чём-то вкусном. "Эх, сейчас бы супчику горяченького, да с потрошками!" — говорит Володе Шарапову в сериале "Место встречи изменить нельзя" Глеб Жеглов.

У героя картины "Джентльмены удачи" Василия Алибабаевича желания попроще. "А в тюрьме сейчас ужин, макароны дают", — мечтательно произносит он. Многие цитаты из советских фильмов стали настоящими культурными кодами для нескольких поколений. Мы решили приоткрыть завесу тайны: выяснить, что же ели персонажи кинолент того времени, и восстановить рецептуру. Сегодня за стол приглашают герои культовых советских фильмов! Приятного аппетита!

1. Рецепт салата с тёртым яблочком из "Служебного романа"

  • Рецепт салата с тёртым яблочком от Оленьки Рыжовой из "Служебного романа". Фото © "Служебный роман". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru
    Рецепт салата с тёртым яблочком от Оленьки Рыжовой из "Служебного романа". Фото © "Служебный роман". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru
  • Фото © Freepik / mdjaff
    Фото © Freepik / mdjaff

Рецепт салата с тёртым яблочком от Оленьки Рыжовой из "Служебного романа". Фото © "Служебный роман". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

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Радушный хозяин Юрий Самохвалов подсел за стол к Оленьке Рыжовой и предложил угоститься салатом. Скучавшая до этого кокетка ответила нескромно: "А я его уже пробовала. Я такой салат делаю лучше, чем твоя жена: туда надо добавлять тёртое яблочко".

Ингредиенты:

  • Одно яблоко.
  • 1–2 моркови.
  • 300 граммов ветчины.
  • Один свежий огурец
  • Один маринованный огурец.
  • 250 граммов консервированного зелёного горошка.
  • Две столовые ложки майонеза.
  • Веточка укропа по желанию.

Как приготовить знаменитый салат из фильма "Служебный роман"

Морковь отвариваем до мягкости, остужаем и чистим. Нарезаем её кубиками вместе с ветчиной и огурцами, всё кладём в глубокую миску. Яблоко очищаем, пропускаем через тёрку и отправляем к остальным ингредиентам. Добавляем горошек и майонез, перемешиваем. Перед подачей по желанию украшаем веточкой укропа.

2. Заливная рыба из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

  • Рецепт той самой заливной рыбы от Надежды Шевелёвой из советского фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru
    Рецепт той самой заливной рыбы от Надежды Шевелёвой из советского фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru
  • Фото © Shutterstock
    Фото © Shutterstock

Рецепт той самой заливной рыбы от Надежды Шевелёвой из советского фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

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Эта фраза про гадость принадлежит Ипполиту из культового фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Однако заливное из рыбы — это очень вкусное, красивое блюдо, и готовится оно довольно быстро. Как же сделать так, чтобы оно понравилось герою фильма?

Ингредиенты:

  • Вода — 1,2 л.
  • Рыба — 800 г.
  • Желатин — 25 г.
  • Душистый перец — 4 шт.
  • Гвоздика — 3 шт.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Соль по вкусу.
  • Сельдерей — веточка.
  • Петрушка — веточка.
  • Лимон — 3 кружка.

Пошаговый рецепт, как приготовить рыбу из "Иронии судьбы"

Повторяем в домашних условиях рецепты из советского кино. Фото © Freepik

Повторяем в домашних условиях рецепты из советского кино. Фото © Freepik

В холодной воде промыть рыбу (с головой), отделить филе от хребта, удалить все кости. Филе нарезать на некрупные красивые кусочки и убрать в холод. Удалить из головы рыбы жабры, промыть, убрать плавники. Залить водой все обрезки: голову, хребет, кожу, положить к ним луковицу и морковь, поставить на огонь. Довести до кипения и проварить на слабом огне полчаса, периодически снимая с бульона пену.

Затем процедить бульон, выбросить всё, кроме моркови. Бульон посолить, положить в него лавровый лист и специи, а также рыбное филе. Проварить всё на небольшом огне около 10 минут. Извлечь филе рыбы из бульона, выложить кусочками в посуду для заливного, добавить красиво нарезанную морковь, небольшие сегменты лимона и отдельные листики зелени.

Бульон повторно процедить, попробовать на вкус и при необходимости досолить. В 1/2 стакана тёплой воды развести желатин и дать ему набухнуть. Затем влить в рыбный бульон, нагреть, не давая закипеть, и сразу снять с огня. Залить рыбу бульоном и равномерно распределить в посуде кусочки её, моркови, лимона и листики зелени. Убрать рыбу застывать в холодильник.

3. Тайный рецепт запечённого гуся из фильма "12 стульев"

  • Рецепт запечённого гуся из советского фильма "12 стульев". Фото © "12 стульев". Режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk.ru
    Рецепт запечённого гуся из советского фильма "12 стульев". Фото © "12 стульев". Режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk.ru
  • Фото © Shutterstock
    Фото © Shutterstock

Рецепт запечённого гуся из советского фильма "12 стульев". Фото © "12 стульев". Режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk.ru

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"Мусик, ну готов гусик?" нетерпеливо донимал жену инженер Брунс, за что в ответ был послан. Разбираемся, как сделать сочного запечённого гуся королём любого застолья.

Ингредиенты:

  • Один гусь.
  • Один лимон.
  • Один лавровый лист.
  • 5 зубчиков чеснока.
  • 8 яблок.
  • Соль, специи, перец по вкусу.

Подробный рецепт, как приготовить гуся из советского фильма "12 стульев"

К приготовлению гуся лучше приступать вечером, чтобы к утру он успел промариноваться. Тушку промываем в проточной воде, удаляем все внутренности и обсушиваем бумажным полотенцем. Натираем гуся солью и специями внутри и снаружи, оставляем мариноваться.

Чистим чеснок, нарезаем его вместе с лимоном дольками. Делаем надрезы в коже гуся — нашпиговываем тушу чесночными слайсами. Не забываем положить парочку внутрь туши вместе с лавровым листом.

Гуся наполняем тремя яблоками, остальные кладём рядом. Зашиваем тушку нитками и кладём на противень брюшком вниз. Разогреваем духовку до 200 градусов и ставим запекаться на три часа, периодически обливаем птицу вытопившимся жиром. После даём остыть в духовке полчаса.

7 фильмов времён СССР, которые иностранцы не просто любят, а боготворить готовы

7 фильмов времён СССР, которые иностранцы не просто любят, а боготворить готовы

Обложка ©

"12 стульев". Режиссёр Л. Гайдай, сценаристы В. Бахнов, Л. Гайдай, И. Ильф, Е.Петров / Kinopoisk.ru, © Shutterstock

Виктория Дитрих
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