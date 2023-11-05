"Гусик от Мусика": 3 блюда из советских фильмов, которые с лёгкостью можно приготовить дома

В советском кинематографе в кадре обычно не было обильных столов, за исключением сцен с царскими пирами, как в фильме "Василий Иванович меняет профессию", на которого снимают ремейк. Но герои любимых картин всё время что-то готовили, поднимали бокалы, накрывали на стол или мечтали о чём-то вкусном. "Эх, сейчас бы супчику горяченького, да с потрошками!" — говорит Володе Шарапову в сериале "Место встречи изменить нельзя" Глеб Жеглов.

У героя картины "Джентльмены удачи" Василия Алибабаевича желания попроще. "А в тюрьме сейчас ужин, макароны дают", — мечтательно произносит он. Многие цитаты из советских фильмов стали настоящими культурными кодами для нескольких поколений. Мы решили приоткрыть завесу тайны: выяснить, что же ели персонажи кинолент того времени, и восстановить рецептуру. Сегодня за стол приглашают герои культовых советских фильмов! Приятного аппетита!

1. Рецепт салата с тёртым яблочком из "Служебного романа"





Радушный хозяин Юрий Самохвалов подсел за стол к Оленьке Рыжовой и предложил угоститься салатом. Скучавшая до этого кокетка ответила нескромно: "А я его уже пробовала. Я такой салат делаю лучше, чем твоя жена: туда надо добавлять тёртое яблочко".

Ингредиенты: Одно яблоко.

1–2 моркови.

300 граммов ветчины.

Один свежий огурец

Один маринованный огурец.

250 граммов консервированного зелёного горошка.

Две столовые ложки майонеза.

Веточка укропа по желанию.

Как приготовить знаменитый салат из фильма "Служебный роман"

Морковь отвариваем до мягкости, остужаем и чистим. Нарезаем её кубиками вместе с ветчиной и огурцами, всё кладём в глубокую миску. Яблоко очищаем, пропускаем через тёрку и отправляем к остальным ингредиентам. Добавляем горошек и майонез, перемешиваем. Перед подачей по желанию украшаем веточкой укропа.

2. Заливная рыба из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"





Эта фраза про гадость принадлежит Ипполиту из культового фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Однако заливное из рыбы — это очень вкусное, красивое блюдо, и готовится оно довольно быстро. Как же сделать так, чтобы оно понравилось герою фильма?

Ингредиенты: Вода — 1,2 л.

Рыба — 800 г.

Желатин — 25 г.

Душистый перец — 4 шт.

Гвоздика — 3 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Соль по вкусу.

Сельдерей — веточка.

Петрушка — веточка.

Лимон — 3 кружка.

Пошаговый рецепт, как приготовить рыбу из "Иронии судьбы"

Повторяем в домашних условиях рецепты из советского кино. Фото © Freepik

В холодной воде промыть рыбу (с головой), отделить филе от хребта, удалить все кости. Филе нарезать на некрупные красивые кусочки и убрать в холод. Удалить из головы рыбы жабры, промыть, убрать плавники. Залить водой все обрезки: голову, хребет, кожу, положить к ним луковицу и морковь, поставить на огонь. Довести до кипения и проварить на слабом огне полчаса, периодически снимая с бульона пену.

Затем процедить бульон, выбросить всё, кроме моркови. Бульон посолить, положить в него лавровый лист и специи, а также рыбное филе. Проварить всё на небольшом огне около 10 минут. Извлечь филе рыбы из бульона, выложить кусочками в посуду для заливного, добавить красиво нарезанную морковь, небольшие сегменты лимона и отдельные листики зелени.

Бульон повторно процедить, попробовать на вкус и при необходимости досолить. В 1/2 стакана тёплой воды развести желатин и дать ему набухнуть. Затем влить в рыбный бульон, нагреть, не давая закипеть, и сразу снять с огня. Залить рыбу бульоном и равномерно распределить в посуде кусочки её, моркови, лимона и листики зелени. Убрать рыбу застывать в холодильник.

3. Тайный рецепт запечённого гуся из фильма "12 стульев"





"Мусик, ну готов гусик?" — нетерпеливо донимал жену инженер Брунс, за что в ответ был послан. Разбираемся, как сделать сочного запечённого гуся королём любого застолья.

Ингредиенты: Один гусь.

Один лимон.

Один лавровый лист.

5 зубчиков чеснока.

8 яблок.

Соль, специи, перец по вкусу.

Подробный рецепт, как приготовить гуся из советского фильма "12 стульев"

К приготовлению гуся лучше приступать вечером, чтобы к утру он успел промариноваться. Тушку промываем в проточной воде, удаляем все внутренности и обсушиваем бумажным полотенцем. Натираем гуся солью и специями внутри и снаружи, оставляем мариноваться.

Чистим чеснок, нарезаем его вместе с лимоном дольками. Делаем надрезы в коже гуся — нашпиговываем тушу чесночными слайсами. Не забываем положить парочку внутрь туши вместе с лавровым листом.