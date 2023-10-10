7 фильмов времён СССР, которые иностранцы не просто любят, а боготворить готовы

В истории были периоды, когда и душой, и титрами наши картины собирали очереди в зарубежных кинотеатрах, а потом успешно транслировались по телевидению. Мы собрали семь таких фильмов, которые, вопреки цензуре и разнице культур, запали в сердца зарубежных зрителей и остаются популярными и любимыми до сих пор.

1. "Москва слезам не верит"

Советский фильм "Москва слезам не верит" не только взял "Оскар" и покорил Голливуд, но и влюбил в себя всю мировую общественность. Фото © "Москва слезам не верит", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk.ru

"Москва слезам не верит" — история о трёх девушках из провинции, приехавших в Москву в поисках счастья. Фильм покорил зарубежных критиков и обычных зрителей своей жизненностью: проблемы и переживания героинь были знакомы и понятны, несмотря на разницу между СССР и Западом. Вероятно, первую волну популярности ленте Владимира Меньшова принёс "Оскар" за лучший иностранный фильм, который картина получила в 1981 году. Новый поток зрителей пришёл в 1985 году благодаря "рекламе" от Рональда Рейгана: президент рассказывал, что перед встречей с Михаилом Горбачёвым восемь раз посмотрел фильм. Так он хотел понять загадочную русскую душу, но у него не получилось.

2. Мюзикл "Мама"

Какие фильмы из СССР на Западе любят так же сильно, как на Родине? Фото © "Мама", режиссёр Элизабета Бостан, сценарист Юрий Энтин / Kinopoisk.ru

Лента с Михаилом Боярским и Людмилой Гурченко, сюжет которой всем прекрасно знаком с детства по сказке "Волк и семеро козлят", снималась сразу на трёх языках: русском, румынском и английском, так как фильм изначально ориентировался на широкий прокат по всей Европе. Картина действительно стала очень популярна за пределами СССР — настолько, что в Норвегии "Маму" сделали традиционным новогодним фильмом, который крутят по телевизору в зимние праздники. Румыны, тоже неравнодушные к "Маме", до сих пор называют первоисточником фильма свою сказку о козлятах и волке. Существует даже убедительная теория о том, что, так как в румынской версии сказки козлят было трое, а в российской семеро, сценаристы пошли на компромисс и сделали фильм с пятью козлятушками-ребятушками.

3. "Летят журавли"

Советский фильм "Летят журавли" — один из самых популярных и любимых среди иностранцев, а вот в СССР картину осудили. Фото © "Летят журавли", режиссёр Михаил Калатозов, сценарист Виктор Розов / Kinopoisk.ru

Лента Михаила Калатозова "Летят журавли" — единственный советский фильм, который удостоился Золотой ветви Каннского кинофестиваля. И одновременно самый кассовый фильм, которому было присуждён Гран-при данного фестиваля. В зарубежном прокате картина пользовалась огромным успехом — во Франции она по сей день по опросам входит в сотню лучших фильмов. Режиссёру приходило немало писем из-за границы с рассуждениями о "загадочной русской душе". Посыпались соблазнительные предложения о съёмках в Голливуде и на актрису Татьяну Самойлову. Однако в СССР международный успех ленты не всем пришёлся по вкусу. Советская пресса без особых подробностей сообщила о триумфе в Каннах. Причина была проста — "наверху" содержание фильма посчитали сомнительным. Главную героиню Веронику, которая бросила своего парня-фронтовика, выйдя замуж за другого, Никита Хрущёв сравнил с продажной женщиной. Татьяна Самойлова оказалась в опале — за рубеж актрису не выпускали. А Михаил Колатозов снял после 1957 года лишь три фильма.

4. "Белое солнце пустыни"

"Белое солнце пустыни" — советский фильм, который полюбился не только в СССР, но и за рубежом. Фото © "Белое солнце пустыни", режиссёр Владимир Мотыль, сценарист Валентин Ежов / Kinopoisk.ru

Главный герой фильма, красноармеец Фёдор Сухов, идёт через пустыню домой и случайно встречает командира Рахимова. Он просит военнослужащего охранять жён бандита Абдуллы. Герой вступает в противостояние с басмачами. "Белое солнце пустыни" в широкий прокат на Западе не попало, при этом там о нём всё равно знают. Лента Владимира Мотыля в первую очередь известна благодаря своему жанру. "Белое солнце пустыни" — истерн: так называют фильмы родом из Восточной Европы, снятые по канонам вестерна. Также многим иностранцам знакомы крылатые фразы из фильма, в том числе "Восток — дело тонкое" (The east is a delicate matter).

5. "Снежная королева"

Сделано в СССР: какие советские фильмы знают и любят за рубежом? Фото © "Снежная королева", режиссёр Лев Атаманов, сценарист Георгий Гребнер / Kinopoisk.ru

Этот знаменитый шедевр "Союзмультфильма" в своё время облетел весь земной шар и был переведён на японский, английский, немецкий, итальянский, шведский, испанский и французский языки, и это не считая всех наречий тогдашнего СССР. К слову, во французской версии право говорить устами Снежной королевы буквально отстояла Катрин Денёв, обойдя многочисленных претенденток на роль. В США в 60-х и 70-х годах "Снежную королеву" регулярно показывали по ТВ по многочисленным просьбам родителей и детей во время зимних каникул.

Любопытно отметить, что именно здесь, в "Снежной королеве", была опробована технология, без которой современный кинематограф трудно представить — live action. Главную героиню, прекрасную Снежную королеву, сначала исполнил живой человек — актриса Мария Бабанова, отсюда у них схожие черты лица и фигуры, а потом изображение с киноплёнки превратили в мультипликацию.

6. "Морозко"

Советский фильм "Морозко" стал традиционным новогодним фильмом в Чехии и Словакии. Фото © "Морозко", режиссёр Александр Роу, сценарист Николай Эрдман / Kinopoisk.ru

Вышедший на экраны в 1964 году цветной фильм-сказка Александра Роу "Морозко" традиционно показывают в Чехии и Словакии под Новый год (как в России "Иронию судьбы"). Правда, в чешском варианте название у фильма не слишком для русского уха благозвучное — Mrazík.

На популярности этой истории не сказалось ни охлаждение отношения чехословаков к русским после советского вторжения в Прагу в 1968 году, ни прощание с социализмом, случившееся в 1989 году. И, действительно, никакой коммунистической пропаганды в фильме нет. "Морозко" — это в первую очередь добрая детская сказка, хотя в попытке разгадать её популярность в собственной стране чешские критики привлекают на помощь психоанализ и погружаются в глубины славянской мифологии.

Впрочем, возможно, что чешский дубляж фильма оказался лучше оригинала. В 2000 году в Чехии вышла компьютерная игра "Приключения Деда Мороза, Ивана и Насти" в жанре квеста от студии Bohemia Interactive Studio. А в Братиславе по мотивам фильма традиционно ставят ледовый мюзикл "Морозко" с участием фигуристов.

7. "Кин-дза-дза!"

"Кин-дза-дза!" — советский фильм, который высоко оценил мировой кинематограф. Фото © "Кин-дза-дза", режиссёр Георгий Данелия, сценарист Георгий Данелия / Kinopoisk.ru