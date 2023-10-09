5 ошибок в образе, из-за которых вы не только выглядите чучелом, но и мучаетесь от неудобства

Иногда маленькие детали в образе, на которые порой человек даже не обращает внимания, могут сильно его испортить. Из-за этого, несмотря на всю красоту вещей, наряд будет выглядеть очень плохо, а вам не создаст ничего, кроме ощущения дискомфорта. Что же не только портит настроение, но и заставляет выглядеть чучелом в глазах других?

1. Вещи плохо сидят

От этих ошибок в стиле напрямую зависит не только то, как вы выглядите, но и как себя будете чувствовать. Фото © Shutterstock

На плаще образовались странные складки, блузка слишком натянута на груди, а молния на джинсах перестала застёгиваться до конца? Попытайтесь понять, в чём проблема и носит ли она временный характер, — какие-то нюансы решаются визитом к портному, а какие-то, к сожалению, никак не изменить. Важно, чтобы все вещи, которые вы надеваете, сидели как надо, в остальных случаях необходимо либо исправить проблемы с посадкой, либо расстаться с этой одеждой.

2. Сумка неправильного размера

Ещё одна частая ошибка стиля: все вещи в наряде очень современные и модные, а вот размер сумки абсолютно непропорционален. Нередко аксессуар просто не вписывается в образ исходя из своих пропорций: он либо слишком маленький, либо, наоборот, слишком большой. В итоге образ разваливается, даже если сумка сама по себе модная. Это часто случается, когда женщина выбирает трендовую вещь, очень ей понравившуюся, и начинает внедрять сумку во все свои образы. Но с некоторыми нарядами она, во-первых, не будет гармонично смотреться; во-вторых, вам самим будет некомфортно ходить с огромным "картофельным мешком", в котором окажутся только кошелёк и расчёска. Но и вариант наоборот — с маленькой набитой сумочкой, которую с трудом удалось застегнуть, — тоже не добавит шарма.

3. Неопрятный маникюр

Маникюр — важная часть образа. Мы рекомендуем всегда обращать внимание на свои руки перед выходом в свет, чтобы не стать посмешищем и чучелом огородным. Фото © Shutterstock

Одним из важнейших компонентов вашего безупречного внешнего вида, на который стоит обращать внимание в первую очередь, являются, конечно, руки. Если не умеете делать стильный маникюр, то лучше и не пытаться самостоятельно, а просто покрыть ногти прозрачным лаком. Иначе своими вычурными узорами со стразами вы не только порвёте колготки, но и оттолкнёте мужчин. А ужасными накладными ногтями и вовсе ненароком кого-нибудь покалечите. Кстати, интересный факт: по маникюру легко определить характер женщины.

4. Видимые дефекты одежды

Обычно это мелочи, которые можно исправить прямо сейчас: почистить щёткой обувь, отрезать торчащую нитку, убрать кошачью шерсть или избавиться от катышков. Советуем немедленно этим заняться. А если дефекты более серьёзные, например пятно, дырка и потерявшаяся пуговица, значит, вещи придётся остаться дома и ждать похода в химчистку или в ателье. И никогда, слышите, никогда не позволяйте себе выйти из дома в одежде с "небольшим изъяном". Почему? Это грозит тем, что вы станете лояльной к недостаткам во внешнем виде и в результате приобретёте имидж неряхи. К тому же постоянно будете думать о недочёте в одежде, невольно начнёте стесняться, прикрывать это и в итоге сами себя замучаете.

5. Некачественный макияж

Плохой макияж — чудовищный промах в образе, из-за которого к тому же можете ожидать появления прыщей на своём лице уже в ближайшее время. Фото © Shutterstock

Некачественные косметические продукты — настоящие враги, которые могут спрятаться в косметичке. И макияж из таких средств сразу же выдаст вас: тон лежит неровно, а тени скатываются и выглядят небрежно и неаккуратно, помада "плешивит". Такой мейкап может испортить не только впечатление о человеке, но и кожу. Поэтому лучше купить пару качественных продуктов, чем хранить дома тонну плохой косметики.