Пугающий россиян белый налёт на шоколаде оказался признаком качества
Преподаватель Беляева: Белёсый налёт на шоколаде является признаком качества
Многие россияне опасаются есть долго полежавший шоколад или конфеты, на которых образовался белый налёт. Однако этот налёт не только не опасен, а, наоборот, служит признаком качества, рассказала в беседе с Лайфом преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий РОСБИОТЕХа Инга Беляева.
"Такой налёт в пищевой промышленности принято называть поседением. По сути, это жир, который выходит из жировой фазы изделия. Например, в плитке шоколада поседение образуется из-за перекристаллизации масла какао. Также жир может "переместиться" из начинки в оболочку, если речь идёт о конфетах", — пояснила эксперт.
По словам Беляевой, чаще всего явление поседения возникает из-за неправильного хранения шоколада. Например, на складе производителя он хранился согласно нормам, при транспортировке попал в более тёплую или холодную среду, а затем оказался на прилавке магазина. Подобные температурные "качели" активизируют жировую фазу. Собеседница Лайфа уточнила, что поседение характерно именно для изделий с использованием масла какао, поэтому оно и служит индикатором качества шоколада. В суррогатах — какао, поэтому и цвет не меняется. И, следовательно, не приходится говорить о какой-либо пользе таких сладостей.
Преподаватель посоветовала хранить шоколад при температуре в 15–22 градусов Цельсия и влажности не выше 65%. Также стоит избегать солнечных лучей, мест у батарей и других источников тепла. После вскрытия шоколад лучше хранить в герметичной упаковке или контейнере, так как он впитывает посторонние запахи.
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