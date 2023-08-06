Даже шоколад: Врач назвала продукты, которые можно есть по истечении срока годности
Нутрициолог Саламан: Хлеб и шоколад пригодны в пищу после истечения срока годности
Просроченные продукты употреблять нежелательно, так как после контакта с ними может начаться воспаление кишечника. Но есть исключения, которые пригодны для еды даже после истечения срока годности. Подробнее о них в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала нутрициолог Валентина Саламан.
По словам врача, хлеб по окончании срока годности черствеет, однако он пригоден в пищу в случае, если не нарушена технология его приготовления. Просроченный шоколад также есть безопасно. Он может покрыться белым налётом, но это просто кристаллизовавшийся сахар или застывшее масло какао.
Также Саламан упомянула и о правилах хранения. Она напомнила, что макаронные изделия, которые не содержат яиц, можно хранить до двух-трёх лет в невскрытой упаковке, а различные зерновые культуры — от полугода до двух лет. Исключением является зараженная жучками бакалея.
"Есть продукты с практически неограниченным сроком годности: сахар, соль, уксус. Но в целом, экономя на еде, можно нарваться на серьёзные проблемы в кишечнике в виде интоксикации или заражения микроорганизмами, тогда лечение и восстановление будет стоить дороже", — подытожила нутрициолог.
Ранее Лайф писал, что экстремальные варианты питания, в том числе сыроедение, повышают стресс, способствуют перенапряжению иммунной и нервной систем и развитию тяжёлых заболеваний.
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