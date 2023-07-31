Врач на примере умершей блогерши-сыроеда объяснила важность сбалансированного питания

Экстремальные варианты питания, в том числе сыроедение, из-за которого от истощения умерла российская блогерша Zhanna D'Art (Жанна Самсонова), повышают стресс, способствуют перенапряжению иммунной и нервной систем и развитию тяжёлых заболеваний. Об этом рассказала в телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова.

"Самое страшное — снижается способность организма бороться с инфекциями. До определённого момента отдельные бактерии выступают симбионтами (помощниками), но в случае ослабления организма могут стать патогенными (вредными)", — объяснила специалист.

По её словам, сохранить здоровье можно с помощью сбалансированного питания животной и растительной пищей. Особенно важно потреблять горячую еду, ведь благодаря этому вырабатывается достаточное количество кишечных гормонов, ферментов, участвующих в пищеварении. Павлова отметила, что все блогеры-экстремальщики обманывают подписчиков.

"Они рассказывают, как полны сил, хорошо себя чувствуют, а на самом деле последние несколько месяцев Жанна буквально заставляла себя вставать с кровати, постоянно чувствовала себя разбитой, сильно отекали ноги", — отметила эндокринолог.