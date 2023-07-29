Мать российской блогерши-сыроеда рассказала, от чего та умерла в Малайзии

Блогерша-сыроед Жанна Самсонова, которая скончалась в Малайзии, месяц назад подхватила кишечную инфекцию в Таиланде и очень тяжело её переносила. Об этом рассказала её мать. Женщина считает, что дочь могла недолечиться.

Мать умершей блогерши-сыроеда рассказала, что её дочь подхватила кишечную инфекцию за месяц до смерти. Видео © t.me / SHOT, фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rawveganfoodchef

"Я с ней разговаривала в пятницу — совершенно нормальный голос, совершенно нормально разговаривала. Никаких предвестников не было. До этого она поймала, когда жила в конце июня, кишечную инфекцию в Таиланде", — сказала мать Жанны Вера Александровна в беседе с SHOT.

Женщина пояснила, что в Малайзии у дочери был пересадочный пункт. Она должна была отправиться в Москву, но из-за плохого самочувствия это не случилось. Мать отправляла ей деньги на еду, но та могла потратить их на лечение. Позже подруга Жанны сказала Вере Александровне, что её дочь скончалась. В ближайшее время её тело кремируют.