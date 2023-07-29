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29 июля, 16:50

Мать российской блогерши-сыроеда рассказала, от чего та умерла в Малайзии

Мать умершей в Малайзии блогерши-сыроеда: Она подхватила кишечную инфекцию

<p>Жанна Самсонова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rawveganfoodchef</p>

Жанна Самсонова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rawveganfoodchef

Блогерша-сыроед Жанна Самсонова, которая скончалась в Малайзии, месяц назад подхватила кишечную инфекцию в Таиланде и очень тяжело её переносила. Об этом рассказала её мать. Женщина считает, что дочь могла недолечиться.

Мать умершей блогерши-сыроеда рассказала, что её дочь подхватила кишечную инфекцию за месяц до смерти. Видео © t.me / SHOT, фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rawveganfoodchef

"Я с ней разговаривала в пятницу — совершенно нормальный голос, совершенно нормально разговаривала. Никаких предвестников не было. До этого она поймала, когда жила в конце июня, кишечную инфекцию в Таиланде", — сказала мать Жанны Вера Александровна в беседе с SHOT.

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Женщина пояснила, что в Малайзии у дочери был пересадочный пункт. Она должна была отправиться в Москву, но из-за плохого самочувствия это не случилось. Мать отправляла ей деньги на еду, но та могла потратить их на лечение. Позже подруга Жанны сказала Вере Александровне, что её дочь скончалась. В ближайшее время её тело кремируют.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Малайзии от истощения умерла 38-летняя блогерша-сыроед Zhanna D'Art. Она питалась по большей части дурианами и джекфрутами и выглядела очень истощённой.

Илья Суриков
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