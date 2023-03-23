Блогер-сыроед хотел вырастить из сына праноеда, уверены родственники

"Он не давал ребёнка кормить и ей только апельсиновый сок давал. Он хотел воспитать человека, который только солнцем питается. Он не хотел [везти сына к врачам], а в больницу поехал только потому, что мне Оксана фото отправила", — приводит RT слова одной из родственниц.