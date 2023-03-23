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23 марта, 10:14

Блогер-сыроед хотел вырастить из сына праноеда, уверены родственники

Родные матери умершего в Сочи младенца считают, что блогер-сыроед хотел сделать из сына праноеда

<p>Блогер Максим Лютый. Обложка © VK / <a href="https://sun9-54.userapi.com/impg/2uGOuNx1AEcsYko7jy4b2keXaiJFRnDXUkT2Ew/GvxAzfaq1ag.jpg?size=1218x1624&quality=96&sign=362db9d0f77dabbcbc316ddaaaa318d0&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Максим Лютый</a></p>

Блогер Максим Лютый. Обложка © VK / Максим Лютый

Родственники Оксаны Мироновой, чей новорождённый ребёнок умер в Сочи, считают, что отец, блогер-сыроед Максим Лютый, хотел вырастить из сына праноеда — человека, который питается только энергией солнца.

"Он не давал ребёнка кормить и ей только апельсиновый сок давал. Он хотел воспитать человека, который только солнцем питается. Он не хотел [везти сына к врачам], а в больницу поехал только потому, что мне Оксана фото отправила", — приводит RT слова одной из родственниц.

Блогер-сыроед Лютый заявил, что умершего от дистрофии сына до такого состояния довела мать

Блогер-сыроед Лютый заявил, что умершего от дистрофии сына до такого состояния довела мать

По словам женщины, когда ребёнок умер, Оксана никому об этом не сказала, даже своей матери.

Напомним, 14 марта стало известно о смерти от истощения и пневмонии грудного ребёнка блогера-сыроеда Максима Лютого. Выяснилось, что он не давал жене полноценно питаться, из-за чего ей, будучи беременной, приходилось есть у соседей. Позже стало известно, что Лютый сам принимал роды, так как не доверяет врачам. Ранее СК сообщил о задержании блогера и раскрыл подробности его безжалостных опытов над младенцем.

Никита Никонов
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