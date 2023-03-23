Блогер-сыроед хотел вырастить из сына праноеда, уверены родственники
Родные матери умершего в Сочи младенца считают, что блогер-сыроед хотел сделать из сына праноеда
Блогер Максим Лютый. Обложка © VK / Максим Лютый
Родственники Оксаны Мироновой, чей новорождённый ребёнок умер в Сочи, считают, что отец, блогер-сыроед Максим Лютый, хотел вырастить из сына праноеда — человека, который питается только энергией солнца.
"Он не давал ребёнка кормить и ей только апельсиновый сок давал. Он хотел воспитать человека, который только солнцем питается. Он не хотел [везти сына к врачам], а в больницу поехал только потому, что мне Оксана фото отправила", — приводит RT слова одной из родственниц.
По словам женщины, когда ребёнок умер, Оксана никому об этом не сказала, даже своей матери.
Напомним, 14 марта стало известно о смерти от истощения и пневмонии грудного ребёнка блогера-сыроеда Максима Лютого. Выяснилось, что он не давал жене полноценно питаться, из-за чего ей, будучи беременной, приходилось есть у соседей. Позже стало известно, что Лютый сам принимал роды, так как не доверяет врачам. Ранее СК сообщил о задержании блогера и раскрыл подробности его безжалостных опытов над младенцем.