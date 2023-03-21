Блогер-сыроед Лютый заявил, что умершего от дистрофии сына до такого состояния довела мать

Сын блогера-сыроеда Максима Лютого скончался от дистрофии и пневмонии. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash. По его данным, вину за смерть ребёнка мужчина переложил на гражданскую супругу.

На допросе Лютый рассказал, что не ставил сына на учёт в больницу, так как хотел быть свободен от рамок государства. Также он заявил, что уходом за ребёнком в основном занималась Оксана Миронова, которая якобы и довела малыша до гибели.