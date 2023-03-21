Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 10:32

Блогер-сыроед Лютый заявил, что умершего от дистрофии сына до такого состояния довела мать

Сын блогера-сыроеда Максима Лютого скончался от дистрофии и пневмонии. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash. По его данным, вину за смерть ребёнка мужчина переложил на гражданскую супругу.

На допросе Лютый рассказал, что не ставил сына на учёт в больницу, так как хотел быть свободен от рамок государства. Также он заявил, что уходом за ребёнком в основном занималась Оксана Миронова, которая якобы и довела малыша до гибели.

Однако следователи не спешат верить блогеру. По их данным, именно он обливал грудничка ледяной водой и не давал матери кормить его, забирая ребёнка себе.

СК выяснил подробности безжалостных опытов блогера-сыроеда Лютого над младенцем

СК выяснил подробности безжалостных опытов блогера-сыроеда Лютого над младенцем

Напомним, 14 марта стало известно о смерти от истощения и пневмонии грудного ребёнка блогера-сыроеда Максима Лютого. Выяснилось, что он не давал жене полноценно питаться, из-за чего она, будучи беременной, была вынуждена есть у соседей. Позже стало известно, что Лютый сам принимал роды, так как не доверяет врачам. Мать малыша уже под домашним арестом.

Обложка ©

VK / Максим Лютый

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров