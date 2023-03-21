Блогер-сыроед Лютый заявил, что умершего от дистрофии сына до такого состояния довела мать
Сын блогера-сыроеда Максима Лютого скончался от дистрофии и пневмонии. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash. По его данным, вину за смерть ребёнка мужчина переложил на гражданскую супругу.
На допросе Лютый рассказал, что не ставил сына на учёт в больницу, так как хотел быть свободен от рамок государства. Также он заявил, что уходом за ребёнком в основном занималась Оксана Миронова, которая якобы и довела малыша до гибели.
Однако следователи не спешат верить блогеру. По их данным, именно он обливал грудничка ледяной водой и не давал матери кормить его, забирая ребёнка себе.
Напомним, 14 марта стало известно о смерти от истощения и пневмонии грудного ребёнка блогера-сыроеда Максима Лютого. Выяснилось, что он не давал жене полноценно питаться, из-за чего она, будучи беременной, была вынуждена есть у соседей. Позже стало известно, что Лютый сам принимал роды, так как не доверяет врачам. Мать малыша уже под домашним арестом.
VK / Максим Лютый