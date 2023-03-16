Блогер-сыроед Лютый сам принимал роды у жены, потому что не верил врачам

Блогер-сыроед Максим Лютый, чей ребёнок скончался от истощения и недоедания в Сочи, сам принимал роды у возлюбленной Оксаны, потому что не верил врачам. Как рассказали в беседе с kp.ru её родственники, девушка находилась под сильнейшим воздействием своего избранника и даже не могла кормить малыша из-за его приказа.

Сёстры Оксаны поделились, что девушка находилась под серьёзным воздействием сыроеда: по их словам, она очень изменилась после общения с ним. Они также рассказали, что блогер считал, что ребёнка кормит солнце, но Оксана всё равно пыталась втихаря кормить малыша грудью.

"Роды принимал Максим дома. К врачам они так и не обратились. На этом настоял Максим. Всё вроде как было хорошо, а потом и времени не было, чтобы позвонить ей снова. Пыталась дозвониться до неё 8 марта, но она не брала трубку. Оксана была очень закрытой, многое скрывала от нас. Она жила полностью под его влиянием", — призналась родственница.

А мать Оксаны Галина и вовсе считает, что её дочь была рабыней блогера и чуть не умерла от жизни с ним. Женщина выступала против того, чтобы "дочь была в секте сыроедов", и жутко за неё переживала, но, к сожалению, сделать ничего не могла. По её словам, девушка находилась под полным влиянием Максима и думала только о сыроедении. С каждым днём дочь охладевала по отношению к матери, против их общения также выступал и сыроед.

Женщина в слезах признаётся, что могла немного пообщаться с дочкой, лишь когда Лютый уходил на "сходки по ЗОЖ". Тогда пенсионерка высылала Оксане деньги и она бегала в магазин за едой.

"Они даже ребёнка не зарегистрировали. Этот Максим особым желанием не горел заниматься бумагами... За что эта кроха такое заслужила? Такое отношение отца? Он хотел на ребёнке поставить эксперимент, кормить его чисто солнцем. А потом рекламировать это другим, что вот так можно питаться", — рыдает Галина.