В Сочи на 10 дней арестовали блогера-сыроеда, который мог уморить грудного ребёнка голодом

Блогера-сыроеда Максима Лютого, который мог уморить своего месячного ребёнка голодом, арестовали на десять суток. Об этом сообщает Kub Mash.

По информации телеграм-канала, после общения со следователями мужчина попытался сбежать из служебной машины. В результате Лютого заключили под арест за неповиновение полиции.

Также, по данным Mash, супруга Лютого сама вела беременность и рожала в съёмном доме в Сочи без помощи врачей. После смерти ребёнка она легла на обследование в клинику, откуда выписалась через два дня.