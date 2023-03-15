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15 марта, 12:08

В Сочи на 10 дней арестовали блогера-сыроеда, который мог уморить грудного ребёнка голодом

<p>Блогер-сыроед Максим Лютый. Обложка © VK / <a href="https://sun1-17.userapi.com/impg/FcljVupdv6WEVTnPJM1eXT4n8olet_q-6L1PvA/nkcnuae4OBQ.jpg?size=1125x1128&quality=96&sign=2a89ebac4d10c75145ea125e8af6dcb4&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Максим Лютый</a></p>

Блогер-сыроед Максим Лютый. Обложка © VK / Максим Лютый

Блогера-сыроеда Максима Лютого, который мог уморить своего месячного ребёнка голодом, арестовали на десять суток. Об этом сообщает Kub Mash.

По информации телеграм-канала, после общения со следователями мужчина попытался сбежать из служебной машины. В результате Лютого заключили под арест за неповиновение полиции.

Также, по данным Mash, супруга Лютого сама вела беременность и рожала в съёмном доме в Сочи без помощи врачей. После смерти ребёнка она легла на обследование в клинику, откуда выписалась через два дня.

Педиатр рассказала, от чего мог умереть грудной ребёнок петербургского блогера-сыроеда

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Напомним, накануне стало известно, что грудной ребёнок петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого умер в Сочи, по предварительным данным, от истощения и пневмонии. Следствие предполагает, что месячного младенца недокармливали. Возбуждено уголовное дело.

Никита Никонов
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