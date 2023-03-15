В Сочи на 10 дней арестовали блогера-сыроеда, который мог уморить грудного ребёнка голодом
Блогер-сыроед Максим Лютый. Обложка © VK / Максим Лютый
Блогера-сыроеда Максима Лютого, который мог уморить своего месячного ребёнка голодом, арестовали на десять суток. Об этом сообщает Kub Mash.
По информации телеграм-канала, после общения со следователями мужчина попытался сбежать из служебной машины. В результате Лютого заключили под арест за неповиновение полиции.
Также, по данным Mash, супруга Лютого сама вела беременность и рожала в съёмном доме в Сочи без помощи врачей. После смерти ребёнка она легла на обследование в клинику, откуда выписалась через два дня.
Напомним, накануне стало известно, что грудной ребёнок петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого умер в Сочи, по предварительным данным, от истощения и пневмонии. Следствие предполагает, что месячного младенца недокармливали. Возбуждено уголовное дело.