Педиатр рассказала, от чего мог умереть грудной ребёнок петербургского блогера-сыроеда

Единственная пища, которая подходит младенцам, — это грудное молоко или его заменители. Если ребёнка не кормить, то он истощит свои внутренние ресурсы и умрёт от голода. Так врач – педиатр-аллерголог, гастроэнтеролог, диетолог Татьяна Бандурина прокомментировала смерть ребёнка блогера-сыроеда.

"Мне кажется, что это очевидно, ребёнка нужно кормить. Новорождённый ребёнок должен получать грудное молоко матери. Это самое подходящее для него. В крайнем случае бывают ситуации, когда это невозможно, тогда для питания младенцев применяют адаптированные молочные смеси, которые по составу приближаются к составу грудного молока", — сказала эксперт в беседе с Лайфом.

По её словам, кормить ребёнка "энергией солнца" означает — вообще не давать ему пищу. В итоге малыш может просто умереть от недостатка питания. Эксперт добавила, что для питания грудных младенцев также совершенно не подходит сыроедение.

"Никакие сыроедческие вещи тоже не подходят для питания грудных младенцев, потому что ферментный состав их желудочно-кишечного сока не приспособлен для переваривания такого типа пищи. Тут мы не можем обмануть природу. Это (такие родители. — Прим. Лайфа) нездоровые психически люди!" — отметила педиатр.