В Подмосковье младенцу удалили гигантскую опухоль, составлявшую треть его собственного веса

Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) удалили у новорождённого опухоль весом 650 граммов, что составляло треть от его собственного веса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Опухоль младенца. Фото © Минздрав Подмосковья

"Мальчик весом 3230 граммов и ростом 50 сантиметров родился в результате кесарева сечения. Проведённая диагностика выявила, что вес тератомы составил порядка 650 граммов, то есть треть веса маленького пациента", — говорится в сообщении.

Женщина на 38-й неделе беременности поступила в центр после того, как на скрининге был обнаружен врождённый порок развития плода — крестцово-копчиковая тератома. Завотделением хирургии новорождённых МОЦОМД Михаил Рехвиашвили отметил, что операция предстояла сложная, так как образование прилегало к крупному сосудисто-нервному пучку и прямой кишке. Нужно было буквально по миллиметру выделять эту опухоль, подчеркнул врач.

Сейчас мальчик уже выписан, он чувствует себя хорошо. В дальнейшем ребёнку предстоит наблюдаться в кабинете катамнеза.