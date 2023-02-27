У 15-летней девочки в ХМАО нашли гигантскую опухоль весом 8 килограммов
В ХМАО врачи удалили у 15-летней девочки восьмикилограммовую опухоль длиной почти полметра
В Нижневартовске врачи удалили у 15-летней девочки опухоль весом восемь килограммов и длиной почти полметра. Об этом руководитель Департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал в беседе с Ura.ru.
"Тератома — это доброкачественная опухоль. У пациентки она достигала 42 сантиметров в длину и занимала практически весь объём брюшной полости", — сказал глава депздрава Югры.
Удалённая опухоль. Фото © VK / aadobrovolskii
В октябре прошлого года пациентка стала замечать, что её живот постепенно увеличивается, но к врачам не обращалась. Однако к февралю игнорировать проблему уже стало нельзя. Подростка прооперировали и уже перевели из реанимации. Послеоперационный период протекает благополучно.
"На операции в детской окружной больнице Нижневартовска полного удаления репродуктивных органов удалось избежать и сохранить девушке шанс на материнство", — заключил Добровольский.
Ранее Лайф рассказывал, как в подмосковном Одинцове врачи удалили девушке 10-килограммовую опухоль матки. 29-летняя пациентка обратилась с жалобами на повышенную температуру, тянущие боли и увеличенный в объёме живот, а в ходе обследования у неё обнаружили новообразование в левом яичнике диаметром около 20 сантиметров.
© VK / aadobrovolskii