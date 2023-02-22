Челябинские хирурги удалили женщине опухоль размером с арбуз

В Челябинске врачи удалили пациентке опухоль яичника размером около 42 сантиметров в диаметре. Долгое время болезнь никак себя не проявляла. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на ГАУЗ "Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины".

В Челябинске врачи удалили пациентке опухоль яичника. Фото © ГАУЗ "Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины"

Женщине поставили диагноз: третья стадия рака яичников. Метастазы уже затронули брюшину, сальник и поперечную ободочную кишку. Операцию проводили пять медиков в течение двух часов, извлечённое новообразование сразу же передали на гистологическое исследование.

"Опухоль давила на сосуды малого таза. Когда новообразование убрали, они расправились. Если бы был тромб, итог мог бы быть плачевным", — поделилась заведующая отделением онкогинекологии клиники Валерия Саевец.

Пациентку выписали через неделю, но её лечение продолжится. Обычно женщины слишком поздно замечают неладное, когда опухоль уже сильно разрослась, особенно если есть лишний вес, отметила Саевец. Первыми симптомами могут стать нарушение стула, участившееся мочеиспускание, отёки ног, одышка и слабость, при этом болевых ощущений не возникает. Врач посоветовала ежегодно посещать гинеколога для быстрого выявления рака.