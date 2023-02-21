Анастасию Заворотнюк, которая четыре года борется за жизнь, отправили из онкоклиники домой

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк, которой четыре года назад диагностировали глиобластому — агрессивную форму рака мозга, вернулась домой из онкологической клиники. В медучреждение тяжелобольная артистка попала в сентябре 2022-го — там ей обеспечили круглосуточный уход и комфортные условия. Причём к лечению Заворотнюк были допущены не только наши врачи, но и израильские профессора и доктора наук.

Выписали звёздную пациентку на днях, из больницы её забрал супруг, фигурист Пётр Чернышёв. О состоянии Анастасии не распространяются ни её родные, ни тем более врачи.

По данным kp.ru, в госпитале, где лежала "моя прекрасная няня", запатентована собственная технология лечения злокачественных опухолей. Пациентам с глиобластомой, которые соглашаются на этот метод, удаётся продлить жизнь более чем в два раза.

Такие пациенты могут быть и полностью излечены, если опухоль удаётся удалить и удачно провести лучевую терапию, чтобы уничтожить микроскопические остатки Игорь Долгополов Врач-онколог, доктор медицинских наук