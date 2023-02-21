Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 11:40

Анастасию Заворотнюк, которая четыре года борется за жизнь, отправили из онкоклиники домой

Тяжелобольную актрису пять месяцев спасали от последствий глиобластомы — агрессивнейшей формы опухоли головного мозга. Родные Заворотнюк не делятся информацией о состоянии "прекрасной няни".

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк, которой четыре года назад диагностировали глиобластому — агрессивную форму рака мозга, вернулась домой из онкологической клиники. В медучреждение тяжелобольная артистка попала в сентябре 2022-го — там ей обеспечили круглосуточный уход и комфортные условия. Причём к лечению Заворотнюк были допущены не только наши врачи, но и израильские профессора и доктора наук.

Выписали звёздную пациентку на днях, из больницы её забрал супруг, фигурист Пётр Чернышёв. О состоянии Анастасии не распространяются ни её родные, ни тем более врачи.

По данным kp.ru, в госпитале, где лежала "моя прекрасная няня", запатентована собственная технология лечения злокачественных опухолей. Пациентам с глиобластомой, которые соглашаются на этот метод, удаётся продлить жизнь более чем в два раза.

Такие пациенты могут быть и полностью излечены, если опухоль удаётся удалить и удачно провести лучевую терапию, чтобы уничтожить микроскопические остатки

Игорь Долгополов

Врач-онколог, доктор медицинских наук

<p>Такие пациенты могут быть и полностью излечены, если опухоль удаётся удалить и удачно провести лучевую терапию, чтобы уничтожить микроскопические остатки</p>
<p>Такие пациенты могут быть и полностью излечены, если опухоль удаётся удалить и удачно провести лучевую терапию, чтобы уничтожить микроскопические остатки</p>
Нет голоса, паралич, отёки: Что происходит с Анастасией Заворотнюк, которая два года борется с раком

Нет голоса, паралич, отёки: Что происходит с Анастасией Заворотнюк, которая два года борется с раком

Анастасия Заворотнюк снискала всероссийскую популярность после того, как сыграла главную роль в сериале "Моя прекрасная няня". Она является лауреатом премий "Золотой Остап", Glamour, Top X Sexy, "Золотая семёрка". Подробнее о биографии актрисы читайте на сайте uznayvse.ru.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков

Марта Белова
  • Wow
  • Анастасия Заворотнюк
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров