6 женских привычек, которые выводят из себя каждого мужчину без исключения

Не бывает идеальных дам: чтобы и фигура с внешностью вызывали восхищение, и характер устраивал. То же касается и поведения. У каждой есть особые привычки, которые могут выводить из себя партнёра, членов семьи и даже просто друзей и коллег. Что в девочках парней бесит больше всего?

Привычка расспрашивать о бывших пассиях

Наверное, зависит от настроения и темперамента, но рано или поздно каждая женщина решит поинтересоваться, а какой была "та самая бывшая"? Возможно, барышня оказалась недовольна отражением в зеркале и теперь сомневается в искренности любимого. Или случайно наткнулась на подозрительное СМС, отобразившееся уведомлением на экране его смартфона. В любом случае не отвертеться парню от расспросов. И самое раздражающее в этой ситуации — следует подбирать слова. Чтобы нынешняя партнёрша не закатила скандал.

Увлечение эзотерикой

Многие девушки не только верят в эзотерику, но и с удовольствием проводят разные ритуалы. Ну а парней это бесит. Фото © unsplash

Гороскопы, карты Таро или гадание на рунах — не понимают суровые и брутальные мужики тонкого шарма в таких вещах. Они привыкли судить о людях не по знаку зодиака или числу судьбы, а по поступкам. Потому слушать про совместимость в любви кавалеры не очень любят. Зато женщины, наоборот, охотно вдохновляются идеей, что в мире всё ещё существуют магия и волшебство.

Зацикленность на весе

Парни обожают, когда девушка красуется перед зеркалом в новом платье или кривляется, через отражение глядя на любимого, ведь это мило. А вот зацикленность на внешности — уже нет. Большинство мужчин вообще раздражается от истерик ненаглядной, которая в слезах выкидывает всё сладкое, ведь прибавила в весе целый килограмм! И вообще, никто не заставляет девушек взвешиваться каждое утро.

Привычка всё контролировать

Что всегда злит мужчин? Когда их пытаются придавить каблуком. Некоторые дамочки путают заботу с попытками полностью контролировать вторую половинку. То, что только они решают какие-то общие вопросы за партнёров и даже не советуются, очень раздражает. Как и вечные требования отчитываться: куда и с кем он пошёл, почему задержался на работе и т.д. Тотальный контроль и отсутствие личного пространства давят на кавалера. Мужчины обычно уходят из таких отношений. Любящим всё брать в свои руки особам потом не стоит удивляться, почему снова остались в одиночестве.

Привычка подолгу зависать в ванной

Женские сказки про "пять минут" в ванной на самом деле часто выводят парней из себя. Фото © unsplash

Все знают про загадочные "пять минут", которые девушка обещает провести в ванной, а потом сразу, словно по волшебству, оказаться готовой. Но в действительности нет конкретного отрезка времени. Потому мужчина принимается нервно ждать возлюбленную, тихо закипая от гнева. Никогда не угадаешь, пройдёт десять, 20 или даже 40 минут, прежде чем та действительно закончит с водными процедурами.

Привычка лишать секса