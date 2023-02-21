6 женских привычек, которые выводят из себя каждого мужчину без исключения
Все девочки прекрасны. Но иногда в их поведении проскальзывает кое-что невероятно бесячее и выводящее из себя. Какие женские привычки невыносимы для мужчин?
Не бывает идеальных дам: чтобы и фигура с внешностью вызывали восхищение, и характер устраивал. То же касается и поведения. У каждой есть особые привычки, которые могут выводить из себя партнёра, членов семьи и даже просто друзей и коллег. Что в девочках парней бесит больше всего?
Привычка расспрашивать о бывших пассиях
Наверное, зависит от настроения и темперамента, но рано или поздно каждая женщина решит поинтересоваться, а какой была "та самая бывшая"? Возможно, барышня оказалась недовольна отражением в зеркале и теперь сомневается в искренности любимого. Или случайно наткнулась на подозрительное СМС, отобразившееся уведомлением на экране его смартфона. В любом случае не отвертеться парню от расспросов. И самое раздражающее в этой ситуации — следует подбирать слова. Чтобы нынешняя партнёрша не закатила скандал.
Увлечение эзотерикой
Многие девушки не только верят в эзотерику, но и с удовольствием проводят разные ритуалы. Ну а парней это бесит. Фото © unsplash
Гороскопы, карты Таро или гадание на рунах — не понимают суровые и брутальные мужики тонкого шарма в таких вещах. Они привыкли судить о людях не по знаку зодиака или числу судьбы, а по поступкам. Потому слушать про совместимость в любви кавалеры не очень любят. Зато женщины, наоборот, охотно вдохновляются идеей, что в мире всё ещё существуют магия и волшебство.
Зацикленность на весе
Парни обожают, когда девушка красуется перед зеркалом в новом платье или кривляется, через отражение глядя на любимого, ведь это мило. А вот зацикленность на внешности — уже нет. Большинство мужчин вообще раздражается от истерик ненаглядной, которая в слезах выкидывает всё сладкое, ведь прибавила в весе целый килограмм! И вообще, никто не заставляет девушек взвешиваться каждое утро.
Привычка всё контролировать
Что всегда злит мужчин? Когда их пытаются придавить каблуком. Некоторые дамочки путают заботу с попытками полностью контролировать вторую половинку. То, что только они решают какие-то общие вопросы за партнёров и даже не советуются, очень раздражает. Как и вечные требования отчитываться: куда и с кем он пошёл, почему задержался на работе и т.д. Тотальный контроль и отсутствие личного пространства давят на кавалера. Мужчины обычно уходят из таких отношений. Любящим всё брать в свои руки особам потом не стоит удивляться, почему снова остались в одиночестве.
Привычка подолгу зависать в ванной
Женские сказки про "пять минут" в ванной на самом деле часто выводят парней из себя. Фото © unsplash
Все знают про загадочные "пять минут", которые девушка обещает провести в ванной, а потом сразу, словно по волшебству, оказаться готовой. Но в действительности нет конкретного отрезка времени. Потому мужчина принимается нервно ждать возлюбленную, тихо закипая от гнева. Никогда не угадаешь, пройдёт десять, 20 или даже 40 минут, прежде чем та действительно закончит с водными процедурами.
Привычка лишать секса
Это не только привычка, которая бесит партнёров, но ещё и самая откровенная манипуляция-наказание. Женщины заинтересованы в сексе не меньше противоположного пола, а лишение близости иногда используется как намёк на определённые действия. А какие ещё уловки используют барышни, чтобы добиться своего от возлюбленного, Лайф рассказывал по ссылке ниже.
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