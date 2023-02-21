Москвичка обвинила Басту в изнасиловании, но потом передумала
SHOT: Москвичка обвинила рэпера Басту в изнасиловании
Москвичка, которая обвинила рэпера Басту в изнасиловании. Обложка © t.me / SHOT, © ТАСС / Пименов Роман
Москвичка обвинила известного рэпера Басту (Василия Вакуленко) в изнасиловании, но потом передумала и изменила версию. Детали истории узнал SHOT.
По данным телеграмм-канала, 34-летняя "потерпевшая" обратилась в полицию с заявлением, в котором подробно описали детали "страшных домогательств". Она утверждала, что рэп-исполнитель после вечеринки в клубе "Газгольдер" якобы изнасиловал её в салоне своей машины на Рублёвском шоссе.
Однако спустя некоторое время, "жертва" изменила показания и выдвинула уже совершенно иную версию событий. Так, по словам женщины она просто хотела, чтобы в полиции помогли ей найти друга, а её неправильно поняли. О каком именно друге идёт речь, и почему она взялась его разыскивать таким нестандартным методом, она не уточнила.
Ранее Лайф рассказывал, что легенду американского бокса — Майка Тайсона — вновь обвинили в изнасиловании. Преступление, по словам предполагаемой жертвы, было совершено после встречи в ночном клубе Олбани в начале 1990-х годов. Как сообщает Daily Mail, некая женщина подала соответствующий иск только сейчас, в январе 2023 года.