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16 февраля, 08:06
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Актёра из "Папиных дочек" и "Моей прекрасной няни" обвинили в домогательствах к ребёнку

<p>Махач Мухайдинов (слева). Кадр из сериала "Моя прекрасная няня", фото ©<a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/bitpart/m/ros/44077/foto/766542/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kino-teatr.ru</a></p>

Махач Мухайдинов (слева). Кадр из сериала "Моя прекрасная няня", фото © Kino-teatr.ru

Актёра из "Папиных дочек" и "Моей прекрасной няни" Махача Мухайдинова обвинили в домогательствах по отношению к ребёнку. Как пишет SHOT, в полицию заявила директор частной семейной школы в Раменском, где 52-летний артист подрабатывал учителем музыки.

По словам заявительницы, Мухайдинов занимался с её дочкой-третьеклассницей и на одном из индивидуальных уроков начал приставать к ней. Полицейские проводят проверку.

Мухайдинов несколько лет был бас-гитаристом рок-группы "Земляне", а в российских сериалах в основном играл эпизодические роли. В "Папиных дочках" он был охранником в супермаркете, в "Моей прекрасной няне" — медбратом, в "Рублёвке Live" — поваром ресторана.

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Александра Вишнякова
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