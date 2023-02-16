Актёра из "Папиных дочек" и "Моей прекрасной няни" обвинили в домогательствах к ребёнку

Актёра из "Папиных дочек" и "Моей прекрасной няни" Махача Мухайдинова обвинили в домогательствах по отношению к ребёнку. Как пишет SHOT, в полицию заявила директор частной семейной школы в Раменском, где 52-летний артист подрабатывал учителем музыки.

По словам заявительницы, Мухайдинов занимался с её дочкой-третьеклассницей и на одном из индивидуальных уроков начал приставать к ней. Полицейские проводят проверку.

Мухайдинов несколько лет был бас-гитаристом рок-группы "Земляне", а в российских сериалах в основном играл эпизодические роли. В "Папиных дочках" он был охранником в супермаркете, в "Моей прекрасной няне" — медбратом, в "Рублёвке Live" — поваром ресторана.