Звезду сериала "Уэнсдей" обвинили в изнасилованиях
Звезду сериала "Уэнсдей" Перси Хайнса Уайта обвинили в изнасилованиях и домогательствах
Дженна Ортега (исполнительница главной роли) и Перси Хайнс Уайт. Обложка © Кадр из сериала "Уэнсдей" "Кинопоиск"
Сразу несколько девушек обвинили в изнасиловании актёра Перси Хайнса Уайта, который сыграл одноклассника главной героини в нашумевшем сериале "Уэнсдей". По словам "пострадавших", скрины переписок и непристойные фото актёра у них сохранились, пишет портал Pedestrian.
Одна из девушек утверждает, что во время учёбы в колледже Уайт, которому тогда было от 17 до 20 лет, и его друзья устраивали вечеринки, где накачивали жертв алкоголем и наркотиками, чтобы потом изнасиловать их. Одна из пострадавших отметила, что актёр домогался её, но в итоге склонил к сексу другую девушку, которая позже написала заявление в полицию, но его не приняли. Ещё одну даму артист якобы держал в подвале и пытался уговорить скрыть произошедшее. Другая заявила, что актёр постоянно отправлял ей непрошеные интимные фото и вообще отличался крайне озабоченным поведением.
К слову, сам Уайт пока не прокомментировал заявления. Однако если громкие обвинения подтвердятся, то второго сезона в "Уэнсдей" ему точно не видать.
Ранее Лайф сообщал, что солиста группы Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в домогательствах 50-летней давности. Истцом выступила некая Джулия Холкоум, которая утверждает, что эпизоды сексуального насилия произошли, когда ей было 16 лет, а рок-музыканту 25. Они познакомились в Портленде в 1973 году.
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