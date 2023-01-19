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19 января, 16:05

Звезду сериала "Уэнсдей" обвинили в изнасилованиях

Звезду сериала "Уэнсдей" Перси Хайнса Уайта обвинили в изнасилованиях и домогательствах

<p>Дженна Ортега (исполнительница главной роли) и Перси Хайнс Уайт. Обложка ©<a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/992956/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>Кадр из сериала "Уэнсдей" <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/992956/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Дженна Ортега (исполнительница главной роли) и Перси Хайнс Уайт. Обложка © Кадр из сериала "Уэнсдей" "Кинопоиск"

Сразу несколько девушек обвинили в изнасиловании актёра Перси Хайнса Уайта, который сыграл одноклассника главной героини в нашумевшем сериале "Уэнсдей". По словам "пострадавших", скрины переписок и непристойные фото актёра у них сохранились, пишет портал Pedestrian.

Одна из девушек утверждает, что во время учёбы в колледже Уайт, которому тогда было от 17 до 20 лет, и его друзья устраивали вечеринки, где накачивали жертв алкоголем и наркотиками, чтобы потом изнасиловать их. Одна из пострадавших отметила, что актёр домогался её, но в итоге склонил к сексу другую девушку, которая позже написала заявление в полицию, но его не приняли. Ещё одну даму артист якобы держал в подвале и пытался уговорить скрыть произошедшее. Другая заявила, что актёр постоянно отправлял ей непрошеные интимные фото и вообще отличался крайне озабоченным поведением.

К слову, сам Уайт пока не прокомментировал заявления. Однако если громкие обвинения подтвердятся, то второго сезона в "Уэнсдей" ему точно не видать.

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Наталья Исакова

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