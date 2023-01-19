Власти США заявили, что скоро начнут передавать Киеву российские активы
Представитель Минюста США Адамс проанонсировал начало передачи конфискованных активов РФ в пользу Украины
Власти США намерены начать передачу части конфискованных российских активов в пользу Украины в ближайшее время. Такое заявление сделал в четверг руководитель рабочей группы американского Минюста по выявлению и аресту санкционных российских активов Эндрю Адамс.
"Мы нацелены на то, чтобы побыстрее начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно скорое развитие событий", — приводит его слова ТАСС.
Напомним, что власти Эстонии также планируют до конца января составить юридический план конфискации российских активов. Их собираются передать на восстановление Украины. Инициативу с восторгом встретили в Киеве и в Брюсселе. А вот в Кремле заявили, что попытки любых стран конфисковать российские активы незаконны с точки зрения международного права, по какой бы причине они ни предпринимались.
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