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19 января, 16:03

Власти США заявили, что скоро начнут передавать Киеву российские активы

Представитель Минюста США Адамс проанонсировал начало передачи конфискованных активов РФ в пользу Украины

Власти США намерены начать передачу части конфискованных российских активов в пользу Украины в ближайшее время. Такое заявление сделал в четверг руководитель рабочей группы американского Минюста по выявлению и аресту санкционных российских активов Эндрю Адамс.

"Мы нацелены на то, чтобы побыстрее начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно скорое развитие событий", — приводит его слова ТАСС.

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Напомним, что власти Эстонии также планируют до конца января составить юридический план конфискации российских активов. Их собираются передать на восстановление Украины. Инициативу с восторгом встретили в Киеве и в Брюсселе. А вот в Кремле заявили, что попытки любых стран конфисковать российские активы незаконны с точки зрения международного права, по какой бы причине они ни предпринимались.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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