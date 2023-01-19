Власти США заявили, что скоро начнут передавать Киеву российские активы

Власти США намерены начать передачу части конфискованных российских активов в пользу Украины в ближайшее время. Такое заявление сделал в четверг руководитель рабочей группы американского Минюста по выявлению и аресту санкционных российских активов Эндрю Адамс.

"Мы нацелены на то, чтобы побыстрее начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно скорое развитие событий", — приводит его слова ТАСС.