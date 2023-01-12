Брюссель похвалил Эстонию за планы передать российские активы Украине

Еврокомиссия позитивно оценила планы эстонских властей по изъятию российских активов в пользу Украины. Об этом заявил в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейского органа исполнительной власти Кристиан Виганд.

Он напомнил, что Еврокомиссия уже пролоббировала введение уголовной ответственности за обход антироссийских санкций и всячески поддерживает конфискацию активов, которые пытаются скрыть, в пользу официального Киева.