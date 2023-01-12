Брюссель похвалил Эстонию за планы передать российские активы Украине
Представитель Еврокомиссии Виганд поддержал намерение Эстонии конфисковать российские активы
Еврокомиссия позитивно оценила планы эстонских властей по изъятию российских активов в пользу Украины. Об этом заявил в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейского органа исполнительной власти Кристиан Виганд.
Он напомнил, что Еврокомиссия уже пролоббировала введение уголовной ответственности за обход антироссийских санкций и всячески поддерживает конфискацию активов, которые пытаются скрыть, в пользу официального Киева.
"Конечно, будет хорошо, если и сами государства – члены ЕС будут предпринимать шаги в этом направлении", — сказал Виганд.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что власти Эстонии планируют до конца января составить юридический план конфискации российских активов. Их собираются передать на восстановление Украины. В Кремле заявили, что попытки любых стран конфисковать российские активы незаконны с точки зрения международного права, по какой бы причине они ни предпринимались.