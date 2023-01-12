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12 января, 12:54

Брюссель похвалил Эстонию за планы передать российские активы Украине

Представитель Еврокомиссии Виганд поддержал намерение Эстонии конфисковать российские активы

Еврокомиссия позитивно оценила планы эстонских властей по изъятию российских активов в пользу Украины. Об этом заявил в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейского органа исполнительной власти Кристиан Виганд.

Он напомнил, что Еврокомиссия уже пролоббировала введение уголовной ответственности за обход антироссийских санкций и всячески поддерживает конфискацию активов, которые пытаются скрыть, в пользу официального Киева.

"Конечно, будет хорошо, если и сами государства – члены ЕС будут предпринимать шаги в этом направлении", — сказал Виганд.

Германия может передать замороженные активы РФ Украине, если так же поступят союзники

Германия может передать замороженные активы РФ Украине, если так же поступят союзники

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что власти Эстонии планируют до конца января составить юридический план конфискации российских активов. Их собираются передать на восстановление Украины. В Кремле заявили, что попытки любых стран конфисковать российские активы незаконны с точки зрения международного права, по какой бы причине они ни предпринимались.

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Wikipedia

Марина Калегина

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