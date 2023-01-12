Пегов и ещё два десятка военкоров стали лауреатами премии правительства за работу в зоне СВО

Вместе с ними награды за освещение ситуации в новых регионах страны и организацию там работы СМИ получили ещё почти 20 военных корреспондентов. Учредители премии отметили профессионализм и мужество лауреатов, объективное освещение событий на территории соседнего государства и другие не менее важные заслуги.