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Регион
Опубликовано 12 января 2023, 12:45

Пегов и ещё два десятка военкоров стали лауреатами премии правительства за работу в зоне СВО

Основатель WarGonzo Пегов стал лауреатом Премии Правительства РФ

Основатель телеграм-проекта WarGonzo Семён Пегов, корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, главный редактор "Регнума" Марина Ахмедова объявлены лауреатами Премии Правительства России.

Вместе с ними награды за освещение ситуации в новых регионах страны и организацию там работы СМИ получили ещё почти 20 военных корреспондентов. Учредители премии отметили профессионализм и мужество лауреатов, объективное освещение событий на территории соседнего государства и другие не менее важные заслуги.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин вручил Семёну Пегову орден Мужества за работу в зоне спецоперации, лично закрепив награду на груди раненого журналиста.

Военкор Семён Пегов отпраздновал орден от Путина танцами на гипсе прямо в Кремле
Военкор Семён Пегов отпраздновал орден от Путина танцами на гипсе прямо в Кремле
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв
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